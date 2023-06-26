Başakşehir, Şener Özbayraklı’nın sözleşmesini uzattı!

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Şener Özbayraklı'ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon Başakşehir ile 10’u Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası, 5’i Konferans Ligi olmak üzere 19 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi.

