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Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş!

10.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir ile Sivasspor Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'nde RFS ile kozlarını paylaşan ve karşılaşmadan 0-0 eşitlikle ayrılan İstanbul ekibinde Mahmut Tekdemir kart cezası nedeniyle maçta oynamayacak. Öte yandan Leo Duarte ve Patryk Szysz'in de sakatlıkları nedeniyle forma giymeyeceği ön görülüyor. Peki, Başakşehir Fath Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Sivasspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş!

Başakşehir Sivasspor maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı. Peki, Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Sivasspor maçının canlı yayın bilgisi...

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Sivasspor maçı bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Başakşehir Fath Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Sivasspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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