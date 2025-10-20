Başakşehir, Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcını tekrarladı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Rams Başakşehir, kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Başakşehir, böylece 2021-2022 sezonundaki kötü başlangıcını tekrarlamış oldu. Söz konusu sezonda da İstanbul ekibi, ilk 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle yine 6 puanda kalmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ SORUNU ÇÖZEMEDİ

Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda elenmesinin ardından Süper Lig’de de beklenen sonuçları alamadı. Ligde oynadığı iki karşılaşmadan beraberliklerle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 45 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Atan’ın yerine göreve gelen Nuri Şahin, takımda beklenen çıkışı sağlayamadı. Genç teknik adam yönetiminde ilk sınavını 1. hafta erteleme maçında veren Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetini aldı. Bu maçtan sonra oynadığı 4 lig karşılaşmasında 3 kez kaybedip 1 kez berabere kalan Başakşehir, ligdeki kötü gidişatını durduramadı.

BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA 3 PUANLA TANIŞAMADI

Rams Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta da galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan döneminde sahasında oynadığı Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını sırasıyla 1-1 ve 0-0 berabere tamamladı. Nuri Şahin önderliğinde ise Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Başakşehir, Galatasaray’a da 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla İstanbul temsilcisi, sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz 3 puan elde edemedi.

BAŞAKŞEHİR’İN YENİ FORVETLERİ ETKİSİZ KALDI

Rams Başakşehir, yaz transfer döneminde santrfor mevkiine yaptığı 4 transferden sadece Eldor Shomurodov’dan verim alabildi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maçta 13 gol ve 2 asist üreten Nuno Da Costa, bu sezon ligde 6 maçta henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezon Hamburg’un Almanya Bundesliga’ya yükselişinde önemli rol oynayan Davie Selke ise sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de yalnızca 1 maçta görev alarak skora katkı yapamadı. Fransız ekibi Rennes’ten transfer edilen Bertuğ Yıldırım da sonradan oyuna dahil olduğu 2 Süper Lig mücadelesinde skor üretemedi.

Turuncu-lacivertlilerin en skorer oyuncusu Eldor Shomurodov oldu. Özbek futbolcu, oynadığı 8 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Shomurodov, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında birer gol kaydederken, Fatih Karagümrük maçında ise bir asist yaptı.