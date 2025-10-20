SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

Başakşehir, Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcını tekrarladı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla alt sıralarda kalırken, 2021-2022 sezonundaki tarihinin en kötü sezon başlangıcını tekrarladı.

Başakşehir, Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcını tekrarladı
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Rams Başakşehir, kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Başakşehir, böylece 2021-2022 sezonundaki kötü başlangıcını tekrarlamış oldu. Söz konusu sezonda da İstanbul ekibi, ilk 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle yine 6 puanda kalmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ SORUNU ÇÖZEMEDİ

Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda elenmesinin ardından Süper Lig’de de beklenen sonuçları alamadı. Ligde oynadığı iki karşılaşmadan beraberliklerle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 45 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Atan’ın yerine göreve gelen Nuri Şahin, takımda beklenen çıkışı sağlayamadı. Genç teknik adam yönetiminde ilk sınavını 1. hafta erteleme maçında veren Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetini aldı. Bu maçtan sonra oynadığı 4 lig karşılaşmasında 3 kez kaybedip 1 kez berabere kalan Başakşehir, ligdeki kötü gidişatını durduramadı.

BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA 3 PUANLA TANIŞAMADI

Rams Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta da galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan döneminde sahasında oynadığı Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını sırasıyla 1-1 ve 0-0 berabere tamamladı. Nuri Şahin önderliğinde ise Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Başakşehir, Galatasaray’a da 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla İstanbul temsilcisi, sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz 3 puan elde edemedi.

BAŞAKŞEHİR’İN YENİ FORVETLERİ ETKİSİZ KALDI

Rams Başakşehir, yaz transfer döneminde santrfor mevkiine yaptığı 4 transferden sadece Eldor Shomurodov’dan verim alabildi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maçta 13 gol ve 2 asist üreten Nuno Da Costa, bu sezon ligde 6 maçta henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezon Hamburg’un Almanya Bundesliga’ya yükselişinde önemli rol oynayan Davie Selke ise sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de yalnızca 1 maçta görev alarak skora katkı yapamadı. Fransız ekibi Rennes’ten transfer edilen Bertuğ Yıldırım da sonradan oyuna dahil olduğu 2 Süper Lig mücadelesinde skor üretemedi.

Turuncu-lacivertlilerin en skorer oyuncusu Eldor Shomurodov oldu. Özbek futbolcu, oynadığı 8 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Shomurodov, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında birer gol kaydederken, Fatih Karagümrük maçında ise bir asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fas, Arjantin'i yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandıFas, Arjantin'i yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı
Samsunspor’un deplasman serisi sürüyorSamsunspor’un deplasman serisi sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.