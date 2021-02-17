Başakşehir-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Başakşehir -Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:
19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler
13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Okuyucu Yorumları 0 yorum