Başakşehir-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Başakşehir -Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:

19 ŞUBAT CUMA:

19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

21 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek

22 ŞUBAT PAZARTESİ:

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

