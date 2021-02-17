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Başakşehir-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

17.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Başakşehir-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Başakşehir -Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:

19 ŞUBAT CUMA:

19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

21 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek

22 ŞUBAT PAZARTESİ:

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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