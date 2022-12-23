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Başakşehir Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti! 4 gol 1 direk... Süper Lig müthiş döndü

23.12.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig hasreti verilen Dünya Kupası arasının ardından tam 39 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. Ümraniyespor ile Başakşehir 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelirken, 3 puanın sahibi 3-1'lik skorla Başakşehir oldu. İşte detaylar...

Başakşehir Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti! 4 gol 1 direk... Süper Lig müthiş döndü

Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürdü. Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından 2 maçla başladı. Dikkat çeken mücadelede Ümraniyespor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 konuk ekip Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

GOL 2. DAKİKADA GELDİ!

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Başakşehir'in golleri mücadelenin 2. dakikasında Aleksic, 57. dakika Serdar Gürler ve 90+3'te Ndayishimiye gelirken, ev sahibi Ümraniyespor'un tek golünü 17. dakikada Umut Nayir kaydetti.

DİREĞİ GEÇEMEDİ!

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Karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay’ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Bu skorla Başaşkehir puanını 27'ye yükseltirken, Ümraniyespor 7 puanda kaldı.

Başakşehir ligin 16. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak, Ümraniyespor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.


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