Başakşehir yaptığı transferler Türkiye'de bir ilke imza attı! Akıllara Galatasaray'ın Japon futbolcuları Inamoto ve Nagatomo geldi...

Medipol Başakşehir ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, bu kapsamda Guangzhou FC forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Shaocong Wu'yu renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

SÜPER LİG'İN İLK ÇİNLİ FUTBOLCUSU

Süper Lig'in ilk Çinli transferi olarak tarihe geçen Shaocong Wu'nun bu detayı taraftarları şaşırttı. Sosyal medyada akıllara Galatasaray'ın eski Japon futbolcuları Inamoto ve Nagatomo geldi.



