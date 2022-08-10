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Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu

10.08.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir’de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçeşehir 2.Kısım 7.Cadde'de bir sitedeki dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Müdahale sırasında elinden hafif yaralanan bir itfaiye erinin tedavisi ambulansta yapıldı.

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