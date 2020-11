Başakşehir’in kalbi Filistin için attı

“Tek yol bağımsız Filistin”

Serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu anlamlı günde elimizden geldiğince katkı sağlamak istedik. Ben Kudüs’ü gezdim. Her köşesinde, her karesinde ecdadımızın eserlerini fazlasıyla hissettim. Sizlere de mutlaka Kudüs’ü ziyaret etmek için davette bulunuyorum. Yıllardır süren İsrail zulmünün bir an önce son bulmasını, Kudüs ve Filistin’in özgürlüğe kavuşmasını diliyoruz. Ortadoğu’da kalıcı bir barış için tek yol, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır” şeklinde konuştu.

“Özgürce namaz kılacağımız barış diyarı olacaktır”

Kudüs’ün tarihi boyunca yalnızca Müslümanların yönetiminde barış ve huzur bulduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Ecdadımız Osmanlı’nın yönetiminde tam 400 yıl boyunca yüzü gülmüştür. Son yüzyıldır ise kan ve gözyaşı Kudüs’te durmuyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’da hep birlikte özgürce namaz kılacağımız, barış yurdu, selam diyarı olacaktır Allah’ın izniyle. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur. Filistin bu davada yalnız değildir. Yükümüz çok, sorumluluğumuz ağır. Müslümanlar olarak Filistinli kardeşlerimizi ve kutsal mirasımızı hep beraber koruyacağız. Bugüne kadar hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.