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Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, pozitif çıktığını açıkladı

18.04.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, pozitif çıktığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.

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koronavirüs (Covid-19) Başakşehir Deniz Türüç
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