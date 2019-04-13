Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan ve Beşiktaşlı taraftarlarının kısa sürede sevgisini kazanan Gökhan İnler, 23 Ekim 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlıların yoğun tezahüratlarıyla büyük destek görmüştü. Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarlar yoğun şekilde yorumlar yapıyor.
Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Bir yıl boyunca gururla formasını giydim Beşiktaş’ın ve en son 23 Ekim 2017’de rakip olarak yer aldım Vodafone Park’ta. 1,5 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş taraftarlarının önüne çıkacağım için tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Dostluk içerisinde güzel bir maç olmasını temenni ederim."
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