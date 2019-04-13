SPOR

Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler bir dönem formasını giydiği Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımda tekrar Vodafone Park'a çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan ve Beşiktaşlı taraftarlarının kısa sürede sevgisini kazanan Gökhan İnler, 23 Ekim 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlıların yoğun tezahüratlarıyla büyük destek görmüştü. Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarlar yoğun şekilde yorumlar yapıyor.

Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir yıl boyunca gururla formasını giydim Beşiktaş’ın ve en son 23 Ekim 2017’de rakip olarak yer aldım Vodafone Park’ta. 1,5 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş taraftarlarının önüne çıkacağım için tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Dostluk içerisinde güzel bir maç olmasını temenni ederim."

123454

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Gökhan İnler'den Beşiktaş açıklaması!Gökhan İnler'den Beşiktaş açıklaması!
Elia'dan Messi için olay sözlerElia'dan Messi için olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş gökhan inler başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Derbi öncesi Ali Palabıyık'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Derbi öncesi Ali Palabıyık'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Barcelona'dan Abdülkadir paylaşımı

Barcelona'dan Abdülkadir paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Adebayor ayrılıyor

Adebayor ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu

Gökhan İnler'den Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in yıldızından Messi için olay sözler

Elia'dan Messi için olay sözler

Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Başakşehir'in jokeri Mahmut

Emre Belözoğlu, hakem kararı sonrası formasını yırttı!

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Formayı yırttı ve...

Abdullah Avcı: Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz

'Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.