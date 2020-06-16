Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'den paylaşım

İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım... Sarı lacivertli takımla birlikte adı Schalke ve Sevilla ile de anılan Başakşehir'in yıldızı arkadaşı Hakan Aslantaş ile Fenerbahçe'nin stadında çekildikleri fotoğrafı hikayesine ekledi. İrfan Can'ın, Hakan ile birlikte Gençlerbirliği forması giydiği dönemden yaptığı bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'de sezon sonu idari yapılanmada görev alması beklenen Emre Belözoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci için, "İrfan Can çok ciddi bir gelişim gösterdi. Ondan çok şey bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.