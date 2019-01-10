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Başakşehirli Stefano Napoleoni ve Júnior Caiçara, "Çiçek Abbas" atışması Yaptı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Stefano Napoleoni ve Júnior Caiçara, Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı "Çiçek Abbas" kurgulu paylaşımında tekerlemeler söyleyerek atıştılar.

Medipol Başakşehir'in "Çiçek Abbas" kurgulu sosyal medya paylaşımında, Stefano Napoleoni ve Júnior Caiçara, karşılıklı tekerlemeler söyleyerek eğlenceli anlar yaşattı.

BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUDULAR

Şener Şen ve İlyas Salman'ın karşılıklı meydan okuma sahnesi ile aynı kurguda birbirlerine meydan okudukları sahne ile başlayan videoda Stefano Napoleoni, miğferi ile dikkat çekiyor.

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ÇİÇEK ABBAS VE ŞAKİR GİBİ ATIŞTILAR

Meydan okumadan sahnesinden sonra atışmaya başlayan ikili, sırayla tekerleme söyleyerek birbiriyle yarıştılar.

İşte ikilinin atışmaları:

Stefano Napoleoni, "Bir berber bir berbere, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş"

Júnior Caiçara, "Bir berber bir berbere, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş"

Stefano Napoleoni, "Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar"

Júnior Caiçara, "Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar"

Stefano Napoleoni, "Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi"

Júnior Caiçara, "Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi"

"AFERİN SANA"

Atışma sonrası tokalaşan ikili, "Bravo bravo" ve "Aferin sana" diyerek birbirlerini tebrik ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Napoleoni Caiçara Çiçek Abbas

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