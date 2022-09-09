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Başarı eş anlamlısı nedir? Başarı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından çok zengin bir dildir. Kelime haznesi geniş olan dilimiz bu konuda âdeta uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Başarı kelimesinin kökenine bakacak olursak Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Türetilerek dilimize kazandırılmıştır. Peki, başarı kelimesinin eş anlamı nedir?

Başarı eş anlamlısı nedir? Başarı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kökenli olan başarı kelimesi, eski zamanlardan günümüze kadar korunmuştur. Hâlâ daha aktif bir şekilde kullanımına devam eden önemli bir kelimedir. Orta Türkçedeki "başġar-" fiilinden türeyen "başar-" fiiline +Ig ekinin eklenmesiyle türemiştir. Başarı kelimesinin dilimizdeki en eski yazılı kaynağı 1900'lü yıllardadır. Başarı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "başarmak eylemi ve üstesinden gelinen, başarılan iş" şeklindedir.

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Başarı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Başarı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Başarının eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Muvaffakiyet
  • Sükse
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Başarının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başarı kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra okul, iş, oyun sektörü gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Başarı kelimesinin eş anlamlılarıyla örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Bu muvaffakiyetinin sebebi aylardır gece gündüz demeden sürekli çalışman, tebrik ederim.
  • Muvaffakiyete ulaşabilmek için azimle çalışmaya devam etmelisin, sonunda istediğine ulaşıp mutlu olacaksın.
  • Sanatçının yeni şarkısı öyle bir sükse yaptı ki tüm dünyada en çok dinlenilen şarkılar listesine girebildi.
  • Futbolcunun bu sene yapmış olduğu sükse ile birlikte büyük kulüplerin radarına girmesi kimseyi şaşırtmadı.
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