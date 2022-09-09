Başarı eş anlamlısı nedir? Başarı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kökenli olan başarı kelimesi, eski zamanlardan günümüze kadar korunmuştur. Hâlâ daha aktif bir şekilde kullanımına devam eden önemli bir kelimedir. Orta Türkçedeki "başġar-" fiilinden türeyen "başar-" fiiline +Ig ekinin eklenmesiyle türemiştir. Başarı kelimesinin dilimizdeki en eski yazılı kaynağı 1900'lü yıllardadır. Başarı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "başarmak eylemi ve üstesinden gelinen, başarılan iş" şeklindedir.

Başarı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Başarı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Başarının eş anlamlısı olan kelimeler:

Muvaffakiyet

Sükse

Başarının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başarı kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra okul, iş, oyun sektörü gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Başarı kelimesinin eş anlamlılarıyla örnek cümle kurmak gerekirse:

Bu muvaffakiyetinin sebebi aylardır gece gündüz demeden sürekli çalışman, tebrik ederim.

Muvaffakiyete ulaşabilmek için azimle çalışmaya devam etmelisin, sonunda istediğine ulaşıp mutlu olacaksın.

Sanatçının yeni şarkısı öyle bir sükse yaptı ki tüm dünyada en çok dinlenilen şarkılar listesine girebildi.

Futbolcunun bu sene yapmış olduğu sükse ile birlikte büyük kulüplerin radarına girmesi kimseyi şaşırtmadı.



