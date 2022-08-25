Çağ eş anlamlısı nedir? Çağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Çağ, gündelik konuşma ve yazı dilinin yanında sınavlarda çok çıkan bir kelimedir. Çağ eş anlamlısı olan sözcüklerle sınavlarda pek çok soru soluyor. Çağ kelimesiyle aynı anlama gelen 17 tane kelime vardır. Bu kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Yalnız anlam olarak çağ kelimesinden farkları yoktur. Çağ kelimesinin bazı eş anlamlıları benzer anlam taşır. Çağ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük türleri nelerdir?
Çağın eş anlamlısı olanların idrak edilebilmesi için öncelikle gerçek anlamlı olanları ele alınmalıdır. Türk Dil Kurumu’na göre çağ kelimesinin 5 tane farklı anlamı vardır.
Kökeni Türkçe olan çağ kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamları şöyledir;
Çağ kelimesinin cümle içinde kullanımı;
Çağ kelimesinin eş anlamı sözcüklerle cümleler okunabilir, kaliteli ve zevkli hale getirilir. Çağın yerine eş anlamlıları kullanıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Tam tersi cümleye kalite katılmış olur. Çağ kelimesinin eş anlamlıları şöyle sıralanabilir;
Çağın eş anlamlıları ile örnek cümleler;