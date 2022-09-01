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Çevik eş anlamlısı nedir? Çevik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geniş kelime haznesiyle dünyanın zengin dillerinden birisidir. Türkçe, başka dillerle etkileşime girerek bünyesine çok sayıda kelime kazandırmıştır. Türkçenin kelime haznesinin geniş olmasından kaynaklı farklı kelimelerin de türemesine sebep olmuştur. Çevik kelimesi, Farsçadan Türkçeye kazandırılmıştır. Peki, çevik eş anlamlısı nedir?

Çevik eş anlamlısı nedir? Çevik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hızlı ve çabuk anlamına gelen çevik kelimesi, Farsça "çâbuk" kelimesinden alıntıdır. Dilimize ilk başta "çevük" olarak geçen kelimeye ilk defa "Kelile ile Dimne" eserinde rastlarız. Aynı zamanda "çevük" kelimesi neşeli anlamında Codex Cumanicus kaynağında da kullanılmıştır. "Kıvrak, hızlı" anlamında kullanılan çevik kelimesini de Dede Korkut eserinde görürüz. Uzun zamandır dilimizde olan çevik kelimesinin eş anlamlıları da türemiştir.

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Çevik kelimesinin anlamı nedir?

Çevik Farsçadan Türkçeye geçen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre çevik kelimesi, "çabuk davranma" anlamına gelir. Çabuk sözcüğüyle aynı kök üzerinden türemiştir. Hızlı hareket eden, atik olan kişiler için kullanılır. Çevik kelimesinin cümle içinde kullanımı şu şekildedir:

  • Çevikliğiyle tüm işleri bitirdi.
  • Çevik yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
  • Bu iş için çevik birini arıyoruz.
  • Çevik olmak insanı her zaman bir adım öne taşır.

Çevik kelimesinin eş anlamı nedir?

Çeviğin eş anlamlısı olan dört sözcük vardır. Çevik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Atik
  • Seri
  • Çabuk
  • Hızlı
  • Tetik

Cümlenin bağlamıyla bağlantılı olarak çevik kelimesinin eş anlamlılarına yer verebiliriz. Cümlede eş anlamlı kelimelere yer verilirken cümleyle uyumlu olmasına bakılır.

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Çeviğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Hızlıca bize gelmeni bekliyorum.
  • Ayşe atik yapısıyla Spor Akademisini kazandı.
  • İnsan seri hareket ettiği sürece tüm işlerin üstesinden gelir.
  • Telefon çaldığı gibi dışarı fırladı, meğerse tetikte bekliyormuş.
  • Çabuk olduğun sürece sorun olmaz.
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