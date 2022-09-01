Çevik eş anlamlısı nedir? Çevik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hızlı ve çabuk anlamına gelen çevik kelimesi, Farsça "çâbuk" kelimesinden alıntıdır. Dilimize ilk başta "çevük" olarak geçen kelimeye ilk defa "Kelile ile Dimne" eserinde rastlarız. Aynı zamanda "çevük" kelimesi neşeli anlamında Codex Cumanicus kaynağında da kullanılmıştır. "Kıvrak, hızlı" anlamında kullanılan çevik kelimesini de Dede Korkut eserinde görürüz. Uzun zamandır dilimizde olan çevik kelimesinin eş anlamlıları da türemiştir.
Çevik Farsçadan Türkçeye geçen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre çevik kelimesi, "çabuk davranma" anlamına gelir. Çabuk sözcüğüyle aynı kök üzerinden türemiştir. Hızlı hareket eden, atik olan kişiler için kullanılır. Çevik kelimesinin cümle içinde kullanımı şu şekildedir:
Çeviğin eş anlamlısı olan dört sözcük vardır. Çevik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Cümlenin bağlamıyla bağlantılı olarak çevik kelimesinin eş anlamlılarına yer verebiliriz. Cümlede eş anlamlı kelimelere yer verilirken cümleyle uyumlu olmasına bakılır.