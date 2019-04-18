Başarı sözleri: Motivasyon veren, sınava hazırlayan, kısa veya sert sözler

Başarmak, bir işte, muvaffak olmak, konulan bir hedefe ulaşmak herkes için arzu edilen, istenilen bir durumdur. Tabii başarı kolay değildir, çok çalışma ve motivasyon gerektirir. İnsanlar kimi zaman başarı peşinde koşmak için motive edici başarı sözleri duymak isterler. Nitekim tarihe başarıları ile damga vuran isimlerden kişisel gelişim uzmanlarına kadar pek çok kişi başarı üzerine önemli sözler paylaşmışlardır. MOTİVASYON VEREN BAŞARI SÖZLERİ Motivasyon başarının önemli bir parçasıdır. İnsanların hedefledikleri başarı yolunda ilerken kendilerini yolda tutacak ve o yolu kat etmeye cesaretlendirecek sözler duymak isteyebilirler. Biz de sizin için kısa sert ama motivasyon yüklü başarı sözleri derledik. Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir. (Bobby Unser) Hayatım boyunca defalarca başarısız oldum ve işte tam da bu yüzden başarılı oldum. (Michael Jordan) Bundan bir yıl sonra bugün başlamış olmayı dileyeceksin. (Karen Lamb) Başarılı bir hayatın yegâne sırrı, kaderinizin ne olduğunu bulmak ve sonra onu takip etmektir. (Henry Ford)

Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. (Robert Collier) Peşinden gitmeye cesaretiniz varsa bütün hayalleriniz gerçekleşebilir. (Walt Disney) Bazıları başarıyı sadece hayal ederken bazıları ise her sabah erkenden kalkar ve hayallerini gerçekleştirir. (Wayne Huizenga) Bütün başarıların başlangıç noktası arzudur. (Napoleon Hill) Her başarısızlık başarı için atılan bir adımdır. (William Whewell) Başarıya ulaşanlar genellikle başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu bilmeyenlerdir. (Coco Chanel) Fırsatlar gelmez, onları sen yaratırsın. (Chris Grosser) Hayat ne kadar zor görünse de her zaman yapıp olacağınız bir şeyler vardır. (Stephan Hawikng) Başarının anahtarı eylemdir. Eylem için gerekli olan ise azimdir. (Sun Yat-sen) Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. (Abraham Lincoln) Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir. (Montaigne) Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz. (Henry Wadsworth Longfellow) Oğlum, bütün hayatımı kolların ve ayakların belirlemeyecek. Hayatına asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Bir şeyi gerçekten istiyorsan, bütün engelleri yenip ona ulaşabilirsin. (Shelton Skelton) İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Kader bir şans oyunu değil, seçim sorunudur. Beklenecek değil, elde edilecek bir şeydir. Bir noktaya ulaşmanın yirmi değişik yolu olabilir… Ama bir an önce, bunlardan birine başlamalısınız. Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse, bunların üstesinden gelmek o kadar gurur vericidir. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. KISA BAŞARI SÖZLERİ Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. (Malcolm S. Forbes) Hata değil çare bulun. (Henry Ford) Başarı cüretin çocuğudur. (Benjamin Disraeli) Başarılı olmayanla hiç kimse meşgul olmaz. (Balzac)

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. (Mark Kay) Kişinin geleceğe dönük umutları şimdiki gücünün kaynağıdır. (Maxwell) En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla başlar. Başarı, küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisinde duran şeydir. (J. Watson) Demir mıknatısa aşıktır, hep ona doğru koşar, zafer de sabra aşıktır ve devamlı ona koşar. (Sühreverdi) Küçük başlayın, büyük düşünüm. (Steve Jobs) Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. (Claude Bernard) Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık. Yönümüzü değiştirmezsek hedeflediğimiz yere varabiliriz. Başarısız olmaktan korkmayın, hiç denememiş olmaktan korkun. Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir. (Sweeney) Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. (Cicero) En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. (Floru) Sorunlarını açıkla ama güç ve enerjini çözümlere koy. (Tony Robbins) Yapacağım diye vakit geçirme, yaptım de. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme.

Hayat satranç oynamaya benzer, çok kez şah dersin, fakat bir kere mat dersin. Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız herhangi bir yol sizi oraya götürecektir. Hayatımız, yaptığımız tercihlerin toplamıdır. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. (S. Keth Moorhead) Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Yönümüzü değiştirmezsek hedeflediğimiz yere varabiliriz. Ümidini yitirmiş olanın başka kaybedecek şeyi yoktur. Erişmek isteği hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk almazlar. Başarı insana belki çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. Başarı, yaptığınız işi kendinize has bir stil ile yapmaktır. (Maya Angelou) Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar. (Bacon) Ne başarırsanız başarın, size yardım eden mutlaka vardır. (Althea Gibson) SERT BAŞARI SÖZLERİ Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. (Ziya Gökalp)

Başarı güçlü olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. (Oscar Wilde) Dünyada birçok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için kaybolurlar. (Sydney Smith) Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. (Thomas Edison) Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Oturduğu yerden başarıya ulaşan tek şey tavuktur. Başarılı olmak istiyorsanız, başarısızlık oranınızı iki katına çıkarın. (Thomas Watson) Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Öyleyse demir alın ve güvenli limanlardan çıkın, rüzgarları arkanıza alın, araştırın hayal edin ve keşfedin. (Mark Twain) Tırmanmayı göze alan zirvenin hazzını yaşar. İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. (Platon) Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir. Tembeller için şans diye bir şey yoktur. (Montesquieu) Başarmak zordur, kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir.

Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Büyük adamlar olmasa hiçbir bir büyük şey başarılamaz; insanlar da ancak karar verirlerse büyük olabilirler. Duşta herkesin aklına bir fikir gelir. Ancak başarılı aksiyonerler duştan çıkar, kurulanır ve bu fikir hakkında adım atarlar. Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler. Başarı kolay elde edilir, zor olan başarıyı hak etmektir. (Albert Camus) Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar. (Emile Raux) Başarısızlıklar, kuvvetlilere daha da kuvvet verir. (Saint Exupery) Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler. Deneyim: En acımasız öğretmen odur. Fakat en iyi öğretmen de odur. (C.S. Lewis) Zafer, zafer benimdir, diyebilenindir. Muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanın ve muvaffak oldum, diyebilenindir. Hayatta gayesi olmayan insanlar, bir nehrin üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler, onlar gitmezler ancak suyun akışına kapılırlar.

Büyük insanların ulaştığı ve koruduğu yükseklik, ani bir sıçrayışla erişilmiş değildir. Onlar diğerleri uyurken geceleri azimle yukarıya tırmanmaya çalışıyorlardı. Zihinlerimizi onlara hakim olan ve baskı yapan belirli bir konuyla meşgul etmezsek, hayal gücünün tam tanımlanmamış alanında çılgınca bir oraya bir buraya koştururlar. Adım adım küçük başarılar dizisi yaratabilirsiniz. Her yolculuk ilk adımla başlar. Ama gideceğimiz yere ulaşmak için ikinci, üçüncü ve gerekli tüm adımları atmak zorundayız. Yarının bugünden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine hemen bugün, yarın uyandığımızda kendimizi önceki günden biraz olsun daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir şeyler yapabiliriz. Bazı insanlar hayatta hiçbir gayeye sahip olmadan yaşarlar. Böyle insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmezler; ancak suyun akışına kapılarak akarlar. Başarıyı hedef alın; mükemmel olmayı değil. Yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin; vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağınızı kaybedersiniz. Unutmayın; mükemmeliyetçiliğin arkasında korku yatar. İnsan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin. Daha mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz. (David M. Burns)

İnsanı ihtiyarlatan geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar ciddi buruşturur, fakat idealsizlik ruhu öldürür. On binlerce, milyonlarca insan beni izler hedefim onların sevgisine layık olmak, farkında olmadıkları; şeyleri göstermek, onları uykularından uyandıracak filmler yaparak onları toplumsal mücadeleye katmak için çalışırım. (Yılmaz Güney) Dünyanın acı ile dolu olduğu doğrudur ama birçok insan da bunun üstesinden gelmektedir. (Helen Keller) Başarınızı ilk unutan, başarısızlığınızı ilk gören siz olun. (Mümin Sekman) BAŞARILI KADIN SÖZLERİ Tarihe başarıları, çalışmaları, eserleri ile damga vurmuş pek çok kadın da başarıya dair düşüncelerini söze dökmüş ve paylaşmışlardır. İşte ünlü ve başarılı kadınların başarı sözleri... İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir. Güçlükler başarının değerini arttıran süslerdir. (Moliere) Soru bana kimin izin vereceği değil, beni kimin durdurabileceği. (Ayn Rand, Yazar) İnandığınız şeyi yapmanız için süper güçlere sahip olmanız gerekmiyor. (Debbi Fields, Mrs. Fields Bakeries Kurucusu)

Korku ve risk alma duygularını zorlarsanız gerçekten inanılmaz şeyler olabilir. (Marissa Mayer, Yahoo CEO) Risk alın, hata yapın. Bu şekilde gelişebilirsiniz. (Mary Tyler Moore, Oyuncu) Birçok insan ne istediğini söylemekten korkuyor. İşte bu yüzden istediklerini elde edemiyorlar. (Madonna, Şarkıcı) İnsanlar genellikle yanlış şeyler üzerinde çok çalışır. Doğru şeyler üzerinde çalışmak, çok çalışmaktan daha önemlidir. (Caterina Fake, Flickr'ın Kurucu Ortağı) Çoğu zaman insanlar güçlerinden, aslında güçleri olmadığını düşünerek vazgeçerler. (Alice Walker) Sahip oldukların için şükredersen daha fazlası seni bulur. Sahip olamadıklarına odaklanırsan, zaten onlar da yetmemeye başlar. (Oprah Winfrey) Başarı değer yaratmakla alakalıdır. (Candice Carpenter, iVillage.com'da CEO) İnsanların ilerleyebileceğiniz yönünde şüpheleri varsa, onları duyamayacağınız kadar uzağa gidin. (Michele Ruiz, Ruiz Strategies CEO) En zoru harekete geçme kararıdır, geri kalanı ise sadece kararlılık meselesidir. (Amelia Earhart)