Motivasyon sözleri: İşte, derslerde, sporda başarı için motivasyon artırıcı sözler

Sözlüğe bakarsanız motivasyonun karşılığının isteklendirme olduğunu görürseniz. Bazen bir şeyleri istesek de istediğimiz şey için mücadele edecek gücü kendimizde bulamayabiliriz. Böyle durumlar da genellikle motivasyon eksikliği olarak tanımlanır. Motivasyon sözleri ile cesaret kazanmak, bizi itecek bir güç bulmak isteriz.
İnsanların başarı hikayelerine bakıldığında onlara ilham vererek motivasyonlarını artıran olaylar ve sözlerin olduğunu görürüz. Bir yakınları, hocaları, rol modelleri onları motive edici sözler söylemiştir veya kendi alanlarında ünlü birinin motivasyon sözüne denk gelmişlerdir. Biz de ders, spor, iş, yani hayatta güzel şeyler ve başarılar için yardımcı olması umuduyla motivasyon sözleri derledik.
Bir araya getirdiğimiz motivasyon sözleri listesinde sizi belki derslerinize daha çok çalışıp notlarınızı yükseltmeye, iş hayatınızda zirveyi hedeflerinize, sporda varınızı yoğunuzu ortaya koymanıza yardımcı olabilecek ilhamlar bulabilirsiniz. Bunları paylaşarak da çevrenizden de motivasyon desteği alabilirsiniz. Yazımızda sadece Türkçe değil dünyada başarı elde etmiş ünlü kişilerin İngilizce motivasyon sözlerini de bulabilirsiniz.
Başarı kazanmanın kendisidir. İnanmak, başarmanın yarısıdır.
Güneş sana gelmiyorsa, sen güneşe gidersin. (Tayfun Topaloğlu)
Yapılamayacak gibiyse yap! Yapmazsan, var olamaz. (Paul Arden)
Pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer. (Henry Ford)
İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yapmak gerekiyorsa yap.
Yeteri kadar nedeniniz varsa, her şeyi yapabilirsiniz. (Jim Rohn)
Eğer irade gücünüzün pek olmadığını düşünüyorsanız, kendi başarınızı sabote ediyorsunuz demektir.
Hayallerinin peşinden koş bir gün mutlaka yorulacaklardır.
Başarının anahtarı, en küçük şeyleri bile yapma ama onları hemen yapma arzusu duymanızdadır.
Hayatta ne istediğinize karar verin; kalkın ve başarana kadar asla vazgeçmeyin. (Bill Porter)
Uğraş. Didin. Düşün. Ara. Bul. Koş. Atla. Bağır. Durmak zamanı geçti çalışmak zamanıdır. (Tevfik Fikret)
Bundan 20 yıl sonra yaptıkların için değil, yapamadıkların için üzüleceksin...
Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır.
"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, tek bir şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmaktır." (Mustafa Kemal Atatürk)
Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. (Malcom S. Forbes)
Dünyada birçok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için kaybolurlar. (Sydney Smith)
Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık , buna kendimiz bile şaşardık . (Thomas Edison)
Sabır öylesine mükemmel bir iştir ki. Her şeyi onunla halletmek mümkündür.
Matematikte zekadan önce sabır gelir. (Cahit Arf)
Bir yere ulaşmanın ilk adımı,olduğunuz yerde kalmamaya karar vermektir. (Jonh Morgan)
Başlangıçta hata yapmadan mükemmele ulasan hiç kimse yoktur.
Başka bir arayışı olmayanın, başka bir buluşu da olmayacaktır.
Gelecek, rahatına kıyabilenlerindir.
Önemli olan nereden başladığınız değil, nereye varmak isteğinizdir.
Acının tadını çıkarmayı öğren. Vücudun da öğrenecektir.
Düşmanınız hata yaparken ona izin verin, asla onu yarıda kesmeyin. (Napoleon Bonaparte)
Başarı final değildir, başarısızlık da ölümcül değildir. Önemli olan devam etme cesaretidir. (Winston Churchill)
Zamanı boşa harcama. Çünkü hayat zamandan ibarettir. (Bruce Lee)
Dayanıklı olmak en zor disiplinlerden biridir, ama nihai zafer dişini sıkanlara aittir. (Gautama B.)
Antrenmanların her saniyesinden nefret ediyordum fakat kendime hep şunu diyordum: "Dayan!" Bugün çalışacaksın ve ömrünün sonuna kadar bir şampiyon olarak yaşayacaksın.
Antrenman yapmaktan hep nefret ettim ama kendime şunu söyledim: Şimdi acı çek ve hayatının kalanında şampiyon olarak kal. (Muhammed Ali)
Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma , her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. (Germain Martin)
Diğer insanlar tarafından yere devrilmek utanılacak bir şey değildir. Asıl olan yere serilirken "Neden yere devriliyorum?" diye sormaktır. Birisi bu şekilde düşünebiliyorsa, onun için umut var demektir.
Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmektir. (Dennis Waitley)
Hayatımda tekrar, tekrar ve tekrar başarısız oldum ve bunun sayesinde başarılı oldum. (Michael Jordan)
Sadece iyi hissettiğiniz günlerde çalışırsanız sonuç parlak olmayacaktır. (Jerry West)
Ne kadar yavaş ilerlediğinizin bir önemi yok. Yeter ki durmayın. (Konfüçyus)
7 kez yere düş, 8 kez ayağa kalk. (Japon atasözü)
Şampiyonlar salonlardan değil, içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlar arasından çıkar. (Muhammed Ali)
Rüyalarını gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. (Muhammed Ali)
Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. - Charles R. Swindoll (Hayatın yüzde 10 başınıza gelenler, yüzde 90’ı bunlara nasıl tepki verdiğinizdir.)
Only I can change my life. No one can do it for me. - Carol Burnett (Başkası benim yerime yapamaz, sadece ben hayatımı değiştirebilirim.)
The most effective way to do it, is to do it. - Amelia Earhart (Bir şeyi yapmanın en etkili yolu onu yapmaktır.)
Problems are not stop signs, they are guidelines. - Robert H. Schuller (Problemler dur işareti değil, yol gösterici işaretlerdir.)
What you do today can improve all your tomorrows. - Ralph Marston (Bugün yapabileceğin şey yarınını geliştirir.)
Do not wait; the time will never be 'just right.' Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. - George Herbert (Bekleme, zaman hiçbir zaman senin için doğru olmayacaktır. Ne durumdaysan o durumda başla, elinde ne imkanın varsa o imkanlarla başla, daha iyi imkanları ilerledikçe bulacaksın.)
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