Motivasyon sözleri: İşte, derslerde, sporda başarı için motivasyon artırıcı sözler

7 kez yere düş, 8 kez ayağa kalk. (Japon atasözü)

Şampiyonlar salonlardan değil, içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlar arasından çıkar. (Muhammed Ali)

Rüyalarını gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. (Muhammed Ali)

İNGİLİZCE MOTİVASYON SÖZLERİ

Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. - Charles R. Swindoll (Hayatın yüzde 10 başınıza gelenler, yüzde 90’ı bunlara nasıl tepki verdiğinizdir.)

Only I can change my life. No one can do it for me. - Carol Burnett (Başkası benim yerime yapamaz, sadece ben hayatımı değiştirebilirim.)

The most effective way to do it, is to do it. - Amelia Earhart (Bir şeyi yapmanın en etkili yolu onu yapmaktır.)

Problems are not stop signs, they are guidelines. - Robert H. Schuller (Problemler dur işareti değil, yol gösterici işaretlerdir.)

What you do today can improve all your tomorrows. - Ralph Marston (Bugün yapabileceğin şey yarınını geliştirir.)

Do not wait; the time will never be 'just right.' Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. - George Herbert (Bekleme, zaman hiçbir zaman senin için doğru olmayacaktır. Ne durumdaysan o durumda başla, elinde ne imkanın varsa o imkanlarla başla, daha iyi imkanları ilerledikçe bulacaksın.)