Başarılı sunucu Simge Fıstıkoğlu: Her daim mutlu, olumlu olma zorunluluğuna karşıyım

1982 doğumlu olan Simge Fıstıkoğlu, 40 yaşına bir kala, “kırk yaşından sonra, insan yüzünün aldığı şekilden sorumludur" sözünü paylaşarak, “henüz 40 olmadım ama sorumluluğumun farkındayım” diyor

Paylaşımında, “klişelere tahammülüm yok, keşkelerim yok, iyi ki'lerim var, hiç pişmanlığım yok, beni üzen herkesi ve her şeyi affettim gibi cümlelere oldum olası mesafeliyim. Pişman olmayan nasıl tekamül (olgunlaşır) eder?” diye soran Fıstıkoğlu, her daim mutlu, olumlu olma zorunluğuna karşı olduğunu da belirtiyor.

Üzülmenin, kızmanın, hatta isyan etmenin kimi zaman elzem olduğunu da söyleyen Fıstıkoğlu “yoksa insan sınırları(nı) nasıl aşabilir” diyor.



