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Başarılı sunucu Simge Fıstıkoğlu: Her daim mutlu, olumlu olma zorunluluğuna karşıyım

09.09.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların başarılı spikeri Simge Fıstıkoğlu, yeni projeleri arifesinde gerçekleştirdiği fotoğraf çekimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başarılı sunucu Simge Fıstıkoğlu: Her daim mutlu, olumlu olma zorunluluğuna karşıyım

1982 doğumlu olan Simge Fıstıkoğlu, 40 yaşına bir kala, “kırk yaşından sonra, insan yüzünün aldığı şekilden sorumludur" sözünü paylaşarak, “henüz 40 olmadım ama sorumluluğumun farkındayım” diyor

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Paylaşımında, “klişelere tahammülüm yok, keşkelerim yok, iyi ki'lerim var, hiç pişmanlığım yok, beni üzen herkesi ve her şeyi affettim gibi cümlelere oldum olası mesafeliyim. Pişman olmayan nasıl tekamül (olgunlaşır) eder?” diye soran Fıstıkoğlu, her daim mutlu, olumlu olma zorunluğuna karşı olduğunu da belirtiyor.

Üzülmenin, kızmanın, hatta isyan etmenin kimi zaman elzem olduğunu da söyleyen Fıstıkoğlu “yoksa insan sınırları(nı) nasıl aşabilir” diyor.


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