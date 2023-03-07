Başıboş nasıl yazılır, başıboş yazımı nasıl olmalıdır? Başıboş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelimelerden birisi olan başıboş kelimesi bir şeye bağlı olmayan gibi anlamları karşılar. Boş gezen, işsiz güçsüz, serseri kişi anlamında da kullanılır. Baş ve boş kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. "Başı boş" sıfat tamlamasında iyelik ekinin kalıplaşmasıyla oluşan başıboş kelimesinin yazımı sıklıkla karıştırılır. Bu yüzden ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda sıkça hataya düşülmektedir. Bu kelimenin doğru yazılışı için TDK’de net ve kesin bilgi bulunmaktadır.

Başıboş sözcüğünün nasıl yazıldığı pek çok kişi tarafından merak edilir. Tek başına anlamı olan iki farklı kelimenin birleşimi olan bu sözcük birleşik sıfat hâline gelmiştir. Dolayısıyla ayrı mı yoksa bitişik mi yazımının doğru olduğu sorulmaktadır. Başıboş yazımı için TDK’nin kuralları ve sözlüğü incelenebilir. Bu kelime her zaman bitişik yazılmalıdır. Başı boş şeklinde ayrı yazıldığı zaman imla hatasına neden olur.

Başıboş bitişik mi yazılır?

"Başıboş ayrı mı yazılır?" sorusu oldukça sık sorulur. Gün içinde sıkça kullanılan bir kelime olduğu için doğru yazılışını bilmek gerekir. Ayrıca Türkçeyi doğru kullanmak ve akıcı bir yazım için de kelimeleri doğru yazmak önemlidir. Özellikle başıboş gibi birleşik kelime grupları pek çok insan tarafından yanlış yazılır. Bu kelime bitişik yazıldığında doğru kullanılmış olur. Eğer ayrı yazılırsa anlatım bozukluğu anlam akışını bozma gibi problemler oluşur.

Başıboş TDK doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Başıboş doğru yazılışı için TDK’nin kuralları geçerlidir. Bu kuruma göre başıboş kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Mecazi bir anlama sahip olan bu kelime kalıplaşmış bir sözcük hâine gelmiştir. Kendi başına bir anlama sahip olduğu için ayrı yazılması doğru olmaz. Cümle içinde farklı anlamlara yol açabilir. Başıboş kelimesinin kullanımı ile ilgili örnekler: