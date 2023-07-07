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Basın toplantısında paylaşım rekoru kıran an! Arda Güler'in annesi duygulanınca...

07.07.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda, düzenlenen imza töreninde “Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum” dedi. Real Madrid Başkanı Perez'in konuşma yaptığı sıralarda duygulanan annesi gözyaşlarını tutamadı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Arda Güler için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi.

Törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler ve 18 yaşındaki futbolcunun ailesi katıldı. Kendisini 6 yıllığına İspanyol ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Arda, yaptığı açıklamada, “Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Perez'in konuşma yaptığı sırada duygulanan Arda Güler'in annesi gözyaşlarını tutamadı. Annesine sarılıp öpen Arda Güler'in o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.


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