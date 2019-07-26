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Basit gibi dursa da yanlış yapıyoruz! Limon nasıl sıkılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

İster salata sosu hazırlayın, ister güzel bir limonata yapın. Bunun için bolca limon suyuna ihtiyacınız olacaktır. 'Normal' limon sıkma yöntemini deneyerek iyi miktarda limon suyu çıkarmak bir hayli zor. O yüzden size yardım etmek için buradayız.

Basit gibi dursa da yanlış yapıyoruz! Limon nasıl sıkılır?

Kulağa oldukça basit gelen limon sıkma konusu aslında birçoğumuzun yanlış yaptığı eylemdir. Bir adet limondan çok daha fazla su çıkarmak isterseniz bu bahsedeceğimiz yöntemi öğrenmeniz gerekecek.
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Limon sıkmak için pres kullanıyorsanız muhtemelen şu şekilde uygulama yapıyorsunuz; ikiye kestiğiniz bir limonun kesilmiş tarafını presin içine yerleştirip sıkıyorsunuz. Ancak farklı bir yol denerseniz limondan daha fazla meyve suyu elde edebilirsiniz.

Tavsiyemiz;
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Limonu ikiye bölün ve dibindeki kabuğu kesin. Sonra yarım limonu prese yerleştirin. Limonun alt kısmını presin iç kısmına denk gelmeli. Bu şekilde limondan çok daha fazla su çıkaracaksınız.


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