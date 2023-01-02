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Azınlık zıt anlamlısı nedir? Azınlığın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.12.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinin tam aksi iki manayı anlatan sözcükler zıt anlamlı olarak tabir edilir. Günlük konuşma dilinde veya yazılı metinlerde zıt anlamlı sözcükler çok sık kullanılır. Türkçemizde her kelimenin zıt anlama gelen karşılığı yoktur. Herhangi bir şeyin tam aksini belirtmek istediğimizde zıt yani karşıt anlamı olan kelimeyi kullanırız. Zıt anlama sahip sözcükleri bilmek kelime haznemizin daha fazla genişlemesine katkı sağlar. Peki, azınlık sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?

Azınlık zıt anlamlısı nedir? Azınlığın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçemizde yer alan her sözcüğün bir manası vardır. Türk Dil Kurumuna göre azınlık sözcüğü birden fazla manaya sahiptir. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Bir toplulukta kendine özgü nitelikler bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar
  • (İsim) Bir oylama sırasında sayıca az olma durumu
  • (İsim, toplum bilimi) Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk

Azınlık sözcüğünden meydana gelen yalnızca bir tane birleşik kelime mevcuttur. O da “azınlık hükümeti” kelimesidir. Yine aynı şekilde bu sözcüğün içerisinde geçtiği “azınlıkta kalmak” gibi deyim ve atasözleri bulunmaktadır.

Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağır zıt anlamlısı nedir?

Azınlık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Azınlık kelimesi günlük yaşamımızda karşımıza çıkan sözcükler arasında yer alır. Bu kelime cümle içerisinde isim görevinde kullanılır. Her ne kadar bir sözcüğün zıt anlamlı olabilmesi için sıfat veya zarf görevinde olması gerekse de bazı durumlarda isim görevinde olan kelimelerin de zıt anlamlı sözcükler bulunur. Azınlık kelimesi de bunlardan biridir. Azınlık zıt anlamlısı olan sözcük azınlık kelimesinin tam aksini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda azınlık kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

  • Çoğunluk

Çoğunluk ile azınlık sözcükleri birbirlerinin tam aksini anlattıkları için zıt anlamlı olarak kabul edilmektedir. Kelime dağarcığımızın gelişmesinde zıt anlamlı sözcüklerin büyük bir faydası vardır. Ne kadar çok kelime öğrenirsek o kadar iyi cümle kurarız ve o cümlelerin daha dikkat çekici olmasını sağlarız.

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Azınlığın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mana açısından birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı denilmektedir. Azınlığın zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Okulumuzda çoğunluk sağlanamadığı sürece bir adım ileri gidemeyiz.
  • Oylama sırasında çoğunluk hayır dediği için bu sınavdan kaldık.
  • Çoğunluk neye karar verirse ben ona uyarım.
  • Tartışma esnasında grubun çoğunluğu bizden yana oldu.
  • Sınıfın çoğunluğu ders sürelerinin azaltılmasını istiyordu.
Az zıt anlamlısı nedir? Az zıt anlamlısı nedir?

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