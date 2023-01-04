Alt zıt anlamlısı nedir? Alt kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alt kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "elde etmek, yenmek, alt etmek" anlamında kullanılan "alta-" fiilinden türetilmiştir. Birden fazla anlama sahip olan alt kelimesi genellikle bir şeyin yere bakan yanı anlamında kullanılır. İsim ve sıfat görevinde kullanılan alt kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Alt kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
Türkçede zıt anlamlılık, anlamdaş ve çok anlamlı kelimelere nazaran daha dar bir kapsama sahiptir. Karşıt anlamlı kelimeler aynı görevde ve aynı cinste kelimeler olmalıdır. Bunun yanı sıra zıt anlamlı kelimeler tam olarak birbiriyle karşıt anlamlı olması gerekir. Alt kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime mevcuttur. Altın zıt anlamlısı olan kelime alt kelimesinin tam olarak zıddıdır. Alt zıt anlamlısı olan kelime:
Karşıtlık anlamı taşıyan birbiri ile anlam olarak çelişen kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Üst kelimesi altın zıt anlamlısı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Alt kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler: