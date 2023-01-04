Alt zıt anlamlısı nedir? Alt kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alt kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "elde etmek, yenmek, alt etmek" anlamında kullanılan "alta-" fiilinden türetilmiştir. Birden fazla anlama sahip olan alt kelimesi genellikle bir şeyin yere bakan yanı anlamında kullanılır. İsim ve sıfat görevinde kullanılan alt kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir şeyin yere bakan yanı

Bir nesnenin tabanı

Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü

Bir şeyin yere yakın bölümü

Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse

Sınıflamalarda ikinci derecede olan

Birkaç şeyden aşağıda olan

Alt kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Kaybolan çantasını bulmak için evin altını üstüne getirdi.

Futbola alt liglerden başlayarak başarılı oldu.

Alt kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede zıt anlamlılık, anlamdaş ve çok anlamlı kelimelere nazaran daha dar bir kapsama sahiptir. Karşıt anlamlı kelimeler aynı görevde ve aynı cinste kelimeler olmalıdır. Bunun yanı sıra zıt anlamlı kelimeler tam olarak birbiriyle karşıt anlamlı olması gerekir. Alt kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime mevcuttur. Altın zıt anlamlısı olan kelime alt kelimesinin tam olarak zıddıdır. Alt zıt anlamlısı olan kelime:

Üst

Altın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıtlık anlamı taşıyan birbiri ile anlam olarak çelişen kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Üst kelimesi altın zıt anlamlısı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Alt kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler: