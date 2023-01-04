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Alt zıt anlamlısı nedir? Alt kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski zamanlardan itibaren farklı dillerden etkilenerek gelişimini sürdürmüştür. Gelişimi sırasında birçok kelimeyi de kendi sözlüğüne eklemiştir. Başka dillerden alıntıladığı kelimelerin yanı sıra Türkçe kökenli kelimelerin de varlığı yadsınamaz bir şekilde fazladır. Alt kelimesi de Türkçenin eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, birden fazla anlamı ve kapsamı olan alt kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Alt zıt anlamlısı nedir? Alt kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alt kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "elde etmek, yenmek, alt etmek" anlamında kullanılan "alta-" fiilinden türetilmiştir. Birden fazla anlama sahip olan alt kelimesi genellikle bir şeyin yere bakan yanı anlamında kullanılır. İsim ve sıfat görevinde kullanılan alt kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir şeyin yere bakan yanı
  • Bir nesnenin tabanı
  • Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü
  • Bir şeyin yere yakın bölümü
  • Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse
  • Sınıflamalarda ikinci derecede olan
  • Birkaç şeyden aşağıda olan

Alt kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Kaybolan çantasını bulmak için evin altını üstüne getirdi.
  • Futbola alt liglerden başlayarak başarılı oldu.
Adam zıt anlamlısı nedir? Adam zıt anlamlısı nedir?

Alt kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede zıt anlamlılık, anlamdaş ve çok anlamlı kelimelere nazaran daha dar bir kapsama sahiptir. Karşıt anlamlı kelimeler aynı görevde ve aynı cinste kelimeler olmalıdır. Bunun yanı sıra zıt anlamlı kelimeler tam olarak birbiriyle karşıt anlamlı olması gerekir. Alt kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime mevcuttur. Altın zıt anlamlısı olan kelime alt kelimesinin tam olarak zıddıdır. Alt zıt anlamlısı olan kelime:

  • Üst
Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış zıt anlamlısı nedir?

Altın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıtlık anlamı taşıyan birbiri ile anlam olarak çelişen kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Üst kelimesi altın zıt anlamlısı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Alt kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • Köyün üst tarafında herhangi bir yol olmadığı için şehre inmek oldukça zordu.
  • Kedi her akşam arabanın üstüne çıkıyor.
  • Yolun hemen üstündeki hastaneye gitti.
  • Onu evde bulamayınca üst kata çıktı.
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