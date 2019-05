Başka Sinema’da Mayıs ayı film listesi

Başka Sinema’da Mayıs ayında ilk gösterime giren film High Life. 7 numaralı uzay gemisinde bir bebekle birlikte yalnız yaşıyor Monte. Gemi, bir kara deliğe doğru yol alıyor; uzay-zamanın büküldüğü bir noktaya. Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth’lu oyuncu kadrosuyla High Life, Toronto’da prömiyerini yaptı. Çektiği bu ilk bilimkurguda Denis, tüm oyuncularına çekimlerin yapıldığı Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda astronot eğitimi aldırdı. Tabii ki yine Denis’nin tüm filmlerinde olduğu gibi Tindersticks’ın has elemanı Stuart A. Staples, müzikleri ve ses tasarımını üstleniyor. Claire Denis’nin sözleriyle High Life, “yalnızca arzulardan ve vücut sıvılarından bahsediyor. (…) Umutsuzluk ve insanın hassasiyeti hakkında bir film bu; her şeye karşın sevgi hakkında…”

17 Mayıs 2019

Yönetmen: László Nemes

Oyuncular: Susanne Wuest, Urs Rechn, Vlad Ivanov

Ülke: Macaristan, Fransa

Border / Sınır

“Nordik kara film” Sınır, iki parlak ismi bir araya getiriyor: yönetmen koltuğunda Shelley ile tanınan Ali Abbasi, filmin uyarlandığı özgün romandaysa Let The Right One In / Gir Kanıma ile büyük başarı kazanan yazar John Ajvide Lindqvist. Üstelik filmin senaryo yazarlarından biri de Holiday / Tatil ile 2018’de 37. İstanbul Film Festivali’ne konuk olan yönetmen Isabella Eklöf. Şüphelendiği, kendi kadar tuhaf bir adamı takıntı haline getiren Tina adındaki bir sınır polisinin sonunda kendi varlığını bile sorgulayacağı birtakım sırları öğrenişini anlatan Sınır aşk filmi, doğaüstü ve kara film ögelerini zekice harmanlıyor.

24 Mayıs 2019

Yönetmen: Ali Abbasi

Oyuncular: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson

Tür: Dram – Fantastik – Romantik

Güvercin Hırsızları

On altı yaşındaki Mahmut’un yaşadığı ilçedeki tek meşgalesi taklacı güvercinler beslemek ve arkadaşlarıyla birlikte başkalarınınkileri çalmaktır. Bir gün güvercinlerinden biri kaçar ve dönmez. Mahmut, bir çatıya yuva yapan kuşu bulduğunda, o evde yaşayan sekiz yaşındaki İsmail’le tanışır. Bu tanışma o andan itibaren hayatını derinden etkileyecektir. Mahmut artık güvercinleri İsmail’in hayalini gerçekleştirmek için çalacaktır.

31 Mayıs 2019

Yönetmen: Osman Nail Doğan

Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Kutay Sandıkçı

Tür: Dram