Başka Sinema’da Mayıs ayı film listesi

High Life Başka Sinema’da Mayıs ayında ilk gösterime giren film High Life. 7 numaralı uzay gemisinde bir bebekle birlikte yalnız yaşıyor Monte. Gemi, bir kara deliğe doğru yol alıyor; uzay-zamanın büküldüğü bir noktaya. Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth’lu oyuncu kadrosuyla High Life, Toronto’da prömiyerini yaptı. Çektiği bu ilk bilimkurguda Denis, tüm oyuncularına çekimlerin yapıldığı Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda astronot eğitimi aldırdı. Tabii ki yine Denis’nin tüm filmlerinde olduğu gibi Tindersticks’ın has elemanı Stuart A. Staples, müzikleri ve ses tasarımını üstleniyor. Claire Denis’nin sözleriyle High Life, “yalnızca arzulardan ve vücut sıvılarından bahsediyor. (…) Umutsuzluk ve insanın hassasiyeti hakkında bir film bu; her şeye karşın sevgi hakkında…” 3 Mayıs 2019

Yönetmen: Claire Denis

Oyuncular: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin Bizim Büyük Çaresizliğimiz Film, geçmişe dayalı dostlukları olan otuzlu yaşlardaki Ender ve Çetin’in yaşamlarından bir kesiti konu alıyor. Çetin, yıllar sonra Ankara’ya dönmüş ve Çetin’le bir ev tutarak tekrar bir araya gelmiştir. Bu sırada yakın arkadaşları Fikret de Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelmiştir. Bu tatilde bir trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Fikret’in yeniden Almanya’ya dönmesi gerekir fakat ortada bir sorun vardır: artık yalnız kalan kız kardeşi Nihal. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? İşte ekranların yeni romantik komedi çifti! Survivor'da kim elendi? İddialı yarışmacıya büyük şok!

Nihal, Ankara Üniversitesi’nde öğrencidir ve okulunun bitmesine iki yıl vardır. Fikret’in Nihal’i emanet edebileceği kişi ise Ender ve Çetin’dir. Fikret, Nihal’i arkadaşlarına emanet eder ve Almanya’ya geri döner. Artık evde üç kişi yaşıyordur. Nihal anne ve babasını kaybetmiş olmanın yarattığı travmayı yaşarken Ender ve Çetin’le iletişim kurmak istemez. Fakat zamanla bu üç kişi arasında mecburiyetin de etkisiyle ismi konulamayan farklı bir yakınlaşma doğar. 8 Mayıs 2019

Yönetmen: Seyfi Teoman

Tür: Dram Yuva Veysel’in ormanda sürdüğü münzevi hayatın sükûneti, yaşadığı arazinin satılmasıyla bozulur. Veysel’i ziyarete gelen Hasan, ağabeyini şehre dönmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Araziyi tahliye etmedikleri için tehdit altında olan iki kardeşin yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesi, büyülü bir yuvanın (toprağın altında yepyeni bir dünyanın) keşfedilmesini sağlar. 10 Mayıs 2019

Yönetmen: Emre Yeksan

Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel, Okan Bozkuş Sunset Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını almış Saul’un Oğlu / Son of Saul’un yönetmeni László Nemes’in yeni filmi Sunset’te genç Irisz Leiter, eskiden ebeveynlerine ait olan şapka dükkanında çalışmayı arzulamaktadır, ancak dükkanın yeni sahibi onu geri gönderir. Şehirden ayrılmayı reddeden Irisz, I. Dünya Savaşı’nın ortasındaki Budapeşte’de ayakları yere basan güçlü bir kadına dönüşecektir.