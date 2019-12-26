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  4. Başkale beyaz örtüyle kaplandı

Başkale beyaz örtüyle kaplandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde güneşli havaların yerini kar yağışına bırakmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

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Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Lapa lapa yağan kar yağışı ilçede kartpostallık görüntüler oluştururken, Başkale Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

İlçede kapanan 5 mahalle ve 7 mezra yolunun yeniden açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Başkale

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