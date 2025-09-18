Başkan Ali Koç maç sonunda demediğini bırakmamıştı! Fenerbahçe'den gece yarısı olay yaratan karar

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Birçok pozisyonun yaşandığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu.

Özellikle maçın uzatma bölümünde yaşananlar Fenerbahçe cephesinden yoğun tepkiyle karşılanırken Başkan Ali Koç karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçerken ses getiren açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TFF'YE GİDİYOR

Tüm bunlar yaşanırken Sarı-Lacivertli camiadan gece yarısı beklenmedik bir açıklama geldi. Buna göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim çalışmalarını durdurduğu ve bugün (Perşembe) tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gideceği açıklandı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN İLETİŞİM EKİBİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."