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Başkan Ali Koç’tan bayram mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ali Koç’tan bayram mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla kulübün resmi internet sitesinden taraftarların bayramını kutladı.

Başkan Koç’ın bayram mesajı şöyle:

"Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; Toplumuzun sağlığı için korona virüs tedbirleri çerçevesinde uymamız gereken kuralları unutmadan geçireceğimiz bayramın, tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

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