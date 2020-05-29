Başkan Çebi, takımla bir araya geldi

Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularımızla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara, yeniden başlayacak lig öncesi bir konuşma yaptı ve başarılar diledi.
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