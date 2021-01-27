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Başkan Ertürk’ten mevsimlik işçilere yardım eli

27.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi’ne çeşitli bölgelerden kargı kesmek için mevsimlik gelen vatandaşları ziyaret ederek işçilerin yakacak, gıda ve giyim gibi tüm ihtiyaçlarını temin etti.Kuyucak İlçesine bağlı Çobanisa Mahallesi’ne kargı kesmek için mevsimlik gelen ve 12 aile 24 çocuktan oluşan vatandaşların yakacak, her aileye gıda paketi ve giyim, kadınlara ceket, çocuklara kışlık mont ve bot gibi tüm ihtiyaçları Kuyucak Belediyesi tarafından temin edilerek kendilerine ulaştırıldı.“En büyük derdimiz çocuklarımızı gülümsetmek, sevindirmek”Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk “Çobanisa Mahallemize ülkemizin çeşitli bölgelerinden misafir olarak ilçemize gelen vatandaşlarımızı ziyaret ettik.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi’ne çeşitli bölgelerden kargı kesmek için mevsimlik gelen vatandaşları ziyaret ederek işçilerin yakacak, gıda ve giyim gibi tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Kuyucak İlçesine bağlı Çobanisa Mahallesi’ne kargı kesmek için mevsimlik gelen ve 12 aile 24 çocuktan oluşan vatandaşların yakacak, her aileye gıda paketi ve giyim, kadınlara ceket, çocuklara kışlık mont ve bot gibi tüm ihtiyaçları Kuyucak Belediyesi tarafından temin edilerek kendilerine ulaştırıldı.

“En büyük derdimiz çocuklarımızı gülümsetmek, sevindirmek”

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk “Çobanisa Mahallemize ülkemizin çeşitli bölgelerinden misafir olarak ilçemize gelen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bu vatandaşlarımız, ülkemizin çeşitli yerlerinden rızık temin etmek için gelmişler. Burada kargı dediğimiz malzemeyi keserek turizm bölgelerinde kullanılmak üzere gölgelik yapan vatandaşlarımız. Biz de bir nebze olsun yardımcı olmak anlamında onları ziyaret ettik. Onları sevindirmek istedik. Onların ihtiyacı olan her türlü yakıt, gıda, giyim gibi tüm ihtiyaçlarını temin ettik ve kendilerine teslim ettik. Çocuklarımızın sevinçleri gözlerinden okunuyor. Gülümsüyorlar. Bizim de derdimiz bu zaten. Onları gülümsetmek, sevindirmek" dedi.

Kuyucak Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi her daim vatandaşların yanında olduğunun altını çizen Başkan Ertürk “Asla vatandaşımızın soğuk kış günlerinde üşümesine müsaade etmeyiz. Onların eksiğini gidermek amacıyla Kuyucak Belediyesi olarak tüm personelimizle gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza da bugün bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar “Başkanımız geldi, hepimizi çocuklarımızı sevindirdi. Başkanımız her zaman gelip ihtiyaçlarımızı sorar, bizlere yardım eder. Başkanımızdan memnunuz. Çocuklarımızın yüzünü güldürdü. Allah ondan razı olsun“ diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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