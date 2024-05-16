Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi! Metrelerce uzunlukta paradan yapılan pelerini taktı... Sosyal medyadan yorum yağdı

MYNET|DIŞ HABERLER Filipinler'de bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntüler damadın sahnenin ortasına getirdiği bir valizi açması ve içinden bir çarşaf çıkartmasıyla başladı. Çarşafı diğerlerinden ayıran durum ise yaklaşık 17.300 dolar değerindeki bir milyon Filipin pesosundan oluşmasıyla.

Gerçek paradan yapılan çarşafı damat gelinin omuzlarına doğru asarken kenarda buran iki kırmızı kurdele ile de sabitledi. O anlar sosyal medyadan binlerce yorum ve beğeni topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım ben de bunu yapacak kadar zengin olmadığım sürece gelecekteki eşim bunu görmez." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelecekteki kocam, umarım bunu görürsün" yorumunda bulundu.







