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Başkan Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 19.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü; sarı-kırmızılı takımın, sahasında Sivasspor ile oynadığı maçta başkan Berna Gözbaşı'nın kızının ve bazı aile fertlerinin locada saldırıya uğradığını duyurdu.

Başkan Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı!

Kayserispor, Süper Lig'de konuk ettikleri Sivasspor maçı sırasında başkan Berna Gözbaşı'nın kızı ve aile fertlerinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede sırasında nefesinin kesilip bayıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı’nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

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