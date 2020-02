Başkan Güder: “Battalgazi Belediyesi olarak iyi bir sınav verdik”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 32 araç ve 400 personeliyle ilçede kar temizleme çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmalarını denetledi. Başkan Güder, “Kar temizleme çalışmaları konusunda ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Şu an yüzde doksan oranında kapalı olan yollarımız açılmıştır. Belediye olarak iyi bir sınav verdik” dedi.

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Battalgazi Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki kar temizleme çalışmalarını yüzde doksan tamamladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, karın yağdığı ilk andan itibaren 32 araç ve 400 personeliyle ilçedeki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Güder, “Bilindiği üzere kar berekettir. Malatya’mız su konusunda problemler yaşıyordu. Susuzluk konusunda mesela Karabağlar muhtarımız Ankara’ya çıkarma yapmıştı. Karın bereketi dolayısıyla memnunuz” dedi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışının Perşembe günü akşam saatlerine kadar sürdüğünü anımsatan Güder, “Şehir merkezinde 40-50 santim civarında olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi buldu. Battalgazi Belediyesi olarak Çarşamba günü akşam saat 18’den itibaren kriz merkezimizin yönlendirmesiyle, ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına başladılar. Karın hiç durmadan yaklaşık bir gün boyunca yağması, karla mücadele çalışmalarını oldukça zora soktu. Battalgazi’mizin 102 tane mahallesi var. Bin 836 tane sokağımız var. Karla mücadele konusunda aynı anda her mahalleye ve her sokağa girmek mümkün değil. Çarşamba günü sabaha kadar karla mücadele eden ekiplerimiz, uyku bile uyumadan öncelikle aciliyet arz eden ana arterleri açmak için büyük uğraş verdiler. Bununla birlikte hasta olup tedaviye gitmesi gereken öncelik arz eden vatandaşlarımız vardı. Onlara öncelik vermek zorunda kaldık. Az öncede ifade ettim bin 836 sokağa aynı anda müdahale etmek mümkün değil. Ne ekip olarak, ne de insan gücü olarak buna müsait değiliz. Belediyemiz takviye olması için 20 tane karla mücadele için iş makinesi kiraladık. Ana arterler temizlendi ancak temizlenen bölgeler kar yağışının sürmesi dolayısıyla tekrar karla kaplandı. Vatandaşlarımıza o günde sabırlı olmaları konusunda çağrılarda bulunduk. Ekiplerimiz çalışırken muhtarlarımızla sürekli istişareler halinde olduk. Onların talepleri ile çalışmalarını sürdürdük. Ekiplerimiz yolları açmıştı ancak hava sıcağı eksi 15 dereceleri gösterince aşırı buzlanma oluştu. Tabiî ki belediye olarak önceliğimiz vatandaşımızın yoğun yaşadığı bölgeler oldu. Bende bu sabah saatlerinden beri sürekli sahada dolaşıyoruz. Ekiplerimiz tümüyle sahadalar. Talepleri karşılamak için dur durak bilmeden dinlenmeden çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

“Bazı mahfiller farklı alanlara çekseler de, iyi bir sınav verdik”

Battalgazi Belediyesi olarak karla mücadele konusunda iyi bir sınav verildiğini ve vatandaşların takdirini topladıklarının altını çizen Başkan Güder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Karla mücadele konusunda iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımızın takdirini topladık. Her ne kadar bazı mahfiller farklı alanlara çekseler de biz Battalgazi Belediyesi olarak 32 iş makinesi ve karla mücadele edecek ekipmanlarla sahalarda çalışmaya sürdürüyoruz. Bununla birlikte kar küreme için 400 tane temizlik personelini sahalara sürmüş bulunmaktayız. Yine Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Personelimizle birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik ve sarf etmeye devam ediyoruz. Herkes ister ki öncelikle kendi yolu açılsın. Ancak kriz merkezimiz öncelik sırası oluşturuyor. Bu sıralamaya göre çalışmalar planlı ve programlı bir şekilde yapılıyor. Ara sokaklarımızı da trafiğe açtık açmaya devam ediyoruz. Bakın Battalgazi dediğiniz zaman aslında Malatya’nın tümü demektir. Malatya’nın yerleşkesi ve eski tabirle köyleri şimdiki mahalleleri ile birlikte 102 mahalleye aynı anda ekip göndermek mümkün olmuyor. Şuan yüzde doksan oranında kapalı olan yolları açtık. Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.”