Başkan Gültak: “Akdeniz’de değişim ve kalkınma hamlesi başlattık”

“Eski belediye hizmet binası iş merkezi olacak” Akdeniz Belediyesinin eski hizmet binasının yerine de yeni bir iş merkezi yapacakları bilgisini paylaşan Gültak, “Bu binanın yüzde 48’i bizimdi, gerisi TEDAŞ’a aitti. TEDAŞ’a ait olan hisseleri trampa yöntemiyle aldık; şu an bu binanın yüzde 100’ü artık Akdeniz Belediyesinin mülkü. Buraya altında dükkanlar, üstüne de imar planına göre şu an 21 kat çıkabiliyoruz, değişik projelerimiz var, altında 4-5 kat otoparkı bulunan bir iş merkezi olacak” ifadelerini kullandı. Karaduvar Balıkçı Barınağı Kapasite Arttırma Projesi ile ilgili de bilgi veren Gültak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karaduvar Limanında çalışmalara başladığını belirterek, “Karaduvar Limanında mendirekler ile kapasite arttırılacak, iç derinlik sağlanarak Çamlıbel’de konuşlanan profesyonel gemilerin Karaduvar’a gelmesi sağlanacak. Barınağa yapacağımız ilave rıhtım ve iskelelerle tekne kapasitesini yaklaşık 320’ye çıkaracağız” şeklinde konuştu. Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağına da güzel bir marina yapma planları olduğunu dile getirdi.

“216,5 milyon lira borcumuzu, her ay 2,5-3 milyon lira ödeyerek eriteceğiz”

Başkan Gültak’ın basın toplantısında dile getirmediği, ancak basın mensuplarına dağıtılan bültende yer alan belediyenin borç-alacak durumuna ilişkin soru da gündeme geldi. Buna göre, Akdeniz Belediyesinin 31 Mart 2019 itibariyle 211 milyon 535 bin 534 lira olan toplam borcu, 30 Haziran 2020 itibariyle 233 milyon 23 bin 562 liraya yükseldi. Kasa mevcudu ise 9 milyon 868 bin 431 lira. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğünden 6 milyon 624 bin lira alacaklar da düşüldüğünde Akdeniz Belediyesinin reel borcu 216 milyon 531 bin 131 lira.

Gültak, bu borcu nasıl eriteceğine yönelik soru üzerine, “Aldığımızda da borç çok fazlaydı. Gelen parayla biz bırakın hizmet üretmeyi, maaşı zor ödüyoruz. Ama projelerle hizmet üretmeye çalışıyoruz. Biz her ay İller Bankasına 2-2,5 milyon lira borç ödüyoruz. Yani, İller Bankası bu miktarı kesiyor. Normalde bana 7,5-8 milyon lira para gelmesi gerekirken 3,5-4,5 milyon lira arası geliyor. Ben istesem de istemesem de her ay bu borç 2,5 milyon düşüyor. Ben sadece bir kere borçlandım, o da 10 milyon lira. Oradaki 5-6 milyon lira artışın bir nedeni de o. 10 milyon liranın yarısını da ödedim. Orada 5 milyon lira fazla borç gözüküyor ilk aldığım güne göre. Ama bu arada belediyeyi 5 milyon lira borçlandırmış gibi gözükmeme rağmen bu hizmetlerin çoğu geldi. Taziye evleri, parklar, sosyal hizmetler gibi çalışmaların bir kısmını da biz belediye bütçesinden yapıyoruz. Topladığımız vergilerle bu borç biter mi? Hayır. Bu, reel bir cevap olmaz. Ama her ay 2,5-3 milyon lira civarında borç ödeyerek, bu borcu zaman içinde eriteceğiz. Bu arada yapacağımız 2. Etap imar çalışmalarıyla belediyemize uygun yerler çıkartarak, ileride bunların satışlarını ve kiralarını da hayata geçirip borcu düşüreceğiz. Ayrıca Akdeniz Belediyesinin eski hizmet binası da çok değerli bir yer; oradan da borcun bir kısmını kapatmayı düşünüyoruz” dedi.