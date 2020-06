Başkan Gültak, babaları ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ‘Babalar Günü’ dolayısıyla bir şehit babasını, astsubay emeklisi 95 yaşındaki bir babayı ve 76 yaşındaki bir belediye personelini evlerinde ziyaret etti.

Gültak, ’Babalar Günü’nde Şevket Sümer Mahallesi’nde ikamet eden belediye personeli 76 yaşındaki Ahmet Yılmaz ile Yeni Mahalle’de yalnız yaşayan emekle astsubay 95 yaşındaki Ahmet Akoğlu ve bir şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. Devletin ve hükümetin, şehit ailelerinin daima yanında olduğunun altını çizen Gültak, devletin ve tüm kurumlarının kapılarının şehit ailelerine her zaman daima açık olduğunu vurguladı.

“Her zaman ve her koşulda yaşlılarımızın yanındayız”

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Gültak, “Başkan yardımcılarımız ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelimizle birlikte ’Babalar Günü’ nedeniyle bir şehit babamızı, 76 yaşında bir belediye çalışanımızı ve bu ülkeye hizmet etmiş bir astsubay emeklisi 95 yaşındaki babamızı ziyaret ettik. Her zaman ve her koşulda yaşlı insanlarımızın yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaşlılarını çok önemser. Biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesi, korona virüs salgını döneminde yaşlılarını adeta ölüme terk ederken, devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, doktorlarımız ve tüm çalışanlarımız yaşlılarına sahip çıkarak onları korudu. Biz de gün nedeniyle, yaşlı babalarımızı ziyaret ederek, onların hem gönlünü hem de hayır dualarını almaya çalıştık" dedi.