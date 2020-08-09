Başkan Kavuş’tan sağlık çalışanlarına destek ve moral ziyareti

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla çalışan ve büyük özverilerle çalışmaya devam eden sağlıkçılara moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 5 aydır devam eden pandemi süreci boyunca büyük fedakârlıklarla mücadele veren sağlık çalışanlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Kavuş’u bu ziyaretinde Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Oğuz ile Numune Hastanesi Acil Servisi doktor ve hemşireleri karşıladı. Başkan Kavuş, sağlık çalışanlarına tatlı ikramında da bulundu. Başhekim Yardımcısı Mehmet Oğuz ve sağlık çalışanları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kavuş’a teşekkür etti.

“Bizlere yaşattığı onur ve mutluluk için Başkan Kavuş’a teşekkür ediyoruz”

Kapıdan acil bir hasta girecek endişesi yaşarken Başkan Mustafa Kavuş’u görmüş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Oğuz, bu ziyaretin doktorlar, hemşireler ve diğer personel için çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Devletin gerek pandemi gerekse diğer sağlık hizmetleri için tüm imkanlarını seferber ettiğine işaret eden Oğuz, “Doktorlarımız, hemşirelerimiz, idari ve hizmet personelimizle her türlü olumsuzluklara karşı yüzde yüz hazırlıklıyız. Yaşadığımız büyük bir salgın. Bu salgına karşı bugüne kadar başarılı bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu ziyarette yaşadığımız an bizler için çok önemli. En büyük ihtiyacımız moral. Bu moral de böyle sürpriz ziyaretlerle geliyor. Numune Hastanesi ve sağlık camiası olarak Başkanımız Mustafa Kavuş ve diğer siyasetçi ve bürokratlarımıza bizlere verdikleri bu moral için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.