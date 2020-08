Başkan Kavuş’tan sağlık çalışanlarına destek ve moral ziyareti

“Bizlere yaşattığı onur ve mutluluk için Başkan Kavuş’a teşekkür ediyoruz” Kapıdan acil bir hasta girecek endişesi yaşarken Başkan Mustafa Kavuş’u görmüş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Oğuz, bu ziyaretin doktorlar, hemşireler ve diğer personel için çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Devletin gerek pandemi gerekse diğer sağlık hizmetleri için tüm imkanlarını seferber ettiğine işaret eden Oğuz, “Doktorlarımız, hemşirelerimiz, idari ve hizmet personelimizle her türlü olumsuzluklara karşı yüzde yüz hazırlıklıyız. Yaşadığımız büyük bir salgın. Bu salgına karşı bugüne kadar başarılı bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu ziyarette yaşadığımız an bizler için çok önemli. En büyük ihtiyacımız moral. Bu moral de böyle sürpriz ziyaretlerle geliyor. Numune Hastanesi ve sağlık camiası olarak Başkanımız Mustafa Kavuş ve diğer siyasetçi ve bürokratlarımıza bizlere verdikleri bu moral için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Teşekkürü bizler değil, kahraman sağlık çalışanlarımız hak ediyor”

‘Asıl teşekkürü bizler değil, gösterdikleri fedakarlıklarla gerçek birer kahraman olduklarını bir kez daha kanıtlayan sağlık çalışanları hak ediyor” diye sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Rabbim sizleri tüm tehlikelerden korusun” dedi. Doktorundan hemşiresine tüm sağlık personelinin 5 aydır bir cephede mücadele verir gibi pandemi ile savaştığına dikkat çeken Başkan Kavuş, “Sağlık kahramanlarımız evlerine gönül rahatlığıyla gidemiyorlar, çoluk çocuğunu göremiyor, anne babasından uzaktalar. Koronaya karşı en riskli gruplarında başında geliyorlar. Pandemi sebebiyle kaybettiklerimiz de oldu, her birine Allah’tan rahmet diliyor, her birinin şehitlerimizle haşredilmesini temenni ediyorum. Tüm sağlıkçılara duyduğumuz minnetin bir nişanesi olarak elimize tatlımızı alıp onları ziyaret ettik. Unutmadığımızı göstermek istedik. Onların bu süreci başarılı bir şekilde atlatmaları bizim için çok önemli. Hem kendi sağlıkları hem de pandemi ile mücadelemizde başarı onlara bağlı. Onların tüm fedakarlığına rağmen şu an olumsuz giden bir süreç var. Tüm vatandaşlarımıza çağrımdır; ‘hem kendileri hem sevdikleri hem de fedakarane çalışan sağlıkçılarımız için dikkatli olsunlar’ hayatın normale dönmesi için çözüm çok basit; ‘maske, mesafe, temizlik’ eğer başta sevdikleriniz olmak üzere insanların vebalini ve vicdani sorumluluğunu almak istemiyorsanız bu kurallardan en küçük taviz vermeyin” dedi.