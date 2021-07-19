SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aycan Yanaç'a davet!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aycan Yanaç'a davet!

19.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde yeşil sahaya çıkıyor. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan 'Şöhretler Karması Futbol Maçı' kadrosuna Aycan Yanaç'ı da davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aycan Yanaç'a davet!

Gaziantep ALG Spor'un yıldız ismi Aycan Yanaç, Kıbrıs Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan 'Şöhretler Karması Futbol Maçı' kadrosuna davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak 'Şöhretler Karması Futbol Maçı'na Gaziantep ALGSPOR'dan Aycan Yanaç'ı da davet ederek sarı-grili takıma heyecan kattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ALGSPOR'dan Aycan Yanaç ile birlikte eski futbolcular forma giyecekler.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE AYNI TAKIMDA

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, 19 Temmuz Pazartesi günü Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan söz konusu şöhretler karması maçında, "Beyaz Takım" ile "Kırmızı Takım" karşı karşıya gelecek. ALGSPORlu Aycan Yanaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kırmızı takımda forma giyecek. Kırmızı kadroda KKTC Başbakanı Ersan Saner ile birlikte Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Kasapoğlu, eski futbolculardan Sabri Sarıoğlu, Emre Aşık, Chris Forsberg, Cengiz Uzun, Mehmet Aurelio ve Kadir İnan yer alıyor.

"GURURLU VE MUTLUYUZ"

Gaziantep ALGSPOR Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Yanaç'ın kadroya çağırılmasıyla ilgili "Böylesi önemli bir organizasyonda kulübümüz oyuncusu Aycan Yanaç'ın davet alması gurur vericidir. Futbolcumuz Aycan Yanaç'ın düzenlenecek olan şöhretler karması maçında Gaziantep'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lebogang Phiri Çaykur Rizespor’daLebogang Phiri Çaykur Rizespor’da
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Tadej Pogacar, Fransa'da yine şampiyon!Tadej Pogacar, Fransa'da yine şampiyon!
Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacak

Erdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacak

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

Galatasaray, Ghezzal transferini bitirdi

Galatasaray, Ghezzal transferini bitirdi

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Babel'den transfer mesajı: Come to Galatasaray

Babel'den transfer mesajı: Come to Galatasaray

Transfer belgesi ortaya çıktı! Altay'a İtalyan devinden teklif

Transfer belgesi ortaya çıktı! Altay'a İtalyan devinden teklif

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.