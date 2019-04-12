Başkan seçilir seçilmez belediye binasına 'T.C.' ibaresini geri getirdi!

Bir önceki dönemde ‘Çankırı Belediye Sarayı' olarak değiştirilen tabela, MHP'nin 15 yıl sonra belediye başkanlığını yeniden kazanmasının ardından yeniden değişti.
'SARAYI' İBARESİ YERİNE 'T.C.'
Belediye Başkanı Esen'in talimatı üzerine dün gece saatlerinde belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi, ‘sarayı’ ibaresi ise çıkarıldı.
BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Değişimi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Esen, patlaşımında Hüseyin Nihal Atsız’ın mısralarına yer verdi. “Saraylarda Süremem dağlarda sürdüğümü, Bin Cihana Değişmem şu Öksüz Türklüğümü” diyen Esen, yeni tabelanın Çankırı’ya hayırlı olmasını diledi.
Değişimin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda destek mesajı geldi.
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