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Başkan seçilir seçilmez belediye binasına 'T.C.' ibaresini geri getirdi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

31 Mart’taki seçimde, yüzde 46’lık oy oranıyla Çankırı Belediye Başkanlığı koltuğuna MHP adayı İsmail Hakkı Esen oturdu. Çankırı’daki bu değişim, belediye binasının girişinde yer alan tabelaya da yansıdı.

Başkan seçilir seçilmez belediye binasına 'T.C.' ibaresini geri getirdi!

Bir önceki dönemde ‘Çankırı Belediye Sarayı' olarak değiştirilen tabela, MHP'nin 15 yıl sonra belediye başkanlığını yeniden kazanmasının ardından yeniden değişti.

'SARAYI' İBARESİ YERİNE 'T.C.'

Belediye Başkanı Esen'in talimatı üzerine dün gece saatlerinde belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi, ‘sarayı’ ibaresi ise çıkarıldı.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Değişimi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Esen, patlaşımında Hüseyin Nihal Atsız’ın mısralarına yer verdi. “Saraylarda Süremem dağlarda sürdüğümü, Bin Cihana Değişmem şu Öksüz Türklüğümü” diyen Esen, yeni tabelanın Çankırı’ya hayırlı olmasını diledi.

Değişimin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda destek mesajı geldi.

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Anahtar Kelimeler:
31 mart çankırı belediye MHP ismail hakkı esen

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bahçeli görmesin ihraç eder sonra andımızı savunanları ihraç ettiği gibi
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