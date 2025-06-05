Başkan Serdal Adalı bizzat ilgileniyor, Kartal transfer ateşini resmen yaktı... Beşiktaş seneye bambaşka! Fenerbahçe'nin çok istediği Sambacı için anlaşma yakın

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde sürpriz bir ismin peşine düştü. Ertan Süzgün'ün haberine göre, siyah beyazlılar oyuncunun menajeri ve kulübü ile iletişime geçerken, transferin maliyeti konusunda Al Nassr’dan bilgi aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de olumlu rapor verdiği oyuncu için henüz resmi bir teklif yapılmasa da, Beşiktaş Wesley transferinde oldukça istekli durumda.

TRANSFERDE ÖNCELİK KİRALIK

Kara kartal Wesley transferi için kulübü Al Nassr ile temas geçerken, bu transferde öncelik kiralık veya satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde. Al Nassr kulübü de Wesley gibi genç ve potansiyelli bir oyuncuyu kiralık vermeye sıcak durumda.

FENERBAHÇE'DE İLGİLENMİŞTİ!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Wesley için kulübü Corinthians o dönem 30 milyon Euro bonservis talep etmişti. Sarı lacivertliler transfer için çok çaba sarf etse de transferde son noktayı Arabistan kulübü Al Nassr koymuştu.

AL NASSR’DA NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

Wesley Gassova Ribeiro Teixeira, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Corinthians kulübünden Al Nassr’a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 20 yaşındaki genç futbolcu, Suudi Arabistan liginde çıktığı 22 maçta toplam 1 gol atıp, 3 asistlik bir performans gösterdi.