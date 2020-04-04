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Başkan Şimşek: "Tüm halkımızın sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz”

ANKARA HABERLERİ  | 04.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Belediyeciliğin asli görevlerinin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın, dezavantajlı birey ve ailelerimizin doğumdan ölüme sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz” dedi.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve başlamasının birinci yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Başkan Şimşek: "Tüm halkımızın sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Belediyeciliğin asli görevlerinin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın, dezavantajlı birey ve ailelerimizin doğumdan ölüme sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz” dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve başlamasının birinci yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Gölbaşı halkına teşekkür eden Şimşek, “Belediye yönetiminde, halkın katılımını sağlayarak kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanıp Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ve ‘100. Yılın Model Kenti Gölbaşı’ vizyonuyla hareket ediyoruz.
Gölbaşı Belediyesi için 2019 senesi, önceki dönem başlanılan projelerimizi tamamlayarak yeni yatırımlara hız verdiğimiz ve sosyal projelerimizi güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Tüm faaliyetlerimizde ekonomik gücümüzü, toplumsal faydayı en geniş tabana yaymak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bunu yaparken de tasarruf ilkemizden ödün vermedik. Hesap sorulabilen ve hesap verebilen bir yönetim yapısı oluşturduk. Ortak akıl düsturunu ve bilimi, en gerçek yol gösterici olarak benimsedik” ifadelerini kullandı.
Sürdükleri çalışmalara işaret eden Şimşek, “Belediyeciliğin asli görevlerinin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın, dezavantajlı birey ve ailelerimizin doğumdan ölüme sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş millete hizmet anlayışımızla, Gölbaşı’nda kurulmuş kentsel altyapıyı Cumhuriyet’in 100. Yılına hızla yaklaşırken atılması çok daha büyük adımların temeli olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Şimşek:

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