Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi

Stat çıkışında kulüp başkanı Mehmet Yüksel’in yanına gelen futbolcu Arif Bostancı’nın babası Nizamettin Bostancı, oğlunun alacağına karşılık verdiği senedi ne zaman ödeyeceğini sordu.
Bunun üzerine başkan Yüksel, paralarının olmadığını ve olduğu zaman ödeyeceklerini belirterek, "Borç benim borcum. Arif’in yetişmesi daha bizde. Arif çok sürünür burada. Senin çocuğun burada mı oynuyor" deyince, Bostancı’da bu kez, "Sen ne iyilik yaptın. Biz sadece bize verdiğin senedi ne zaman ödeyeceğini soruyorum. Telefonla arıyoruz açmıyorsun" diyerek tepkisini ortaya koydu.
Bu sırada kulüp başkanının yanına gelen Karabükspor yönetim kurulu üyesi Recep Özdemir, baba Nizamettin Bostancı’nın üzerine yürüyerek, "Senin oğlun kahvede oyun oynarken kolundan tuttuk futbolcu yaptık" demesi üzerine bir anda gerginlik yaşandı.
Yaşanan tartışma büyümeden polis ekipleri tarafları engellenirken, bazı yöneticiler de kulüp başkanına yönetim kurulunu toplayarak kongre kararı alması yönünde telkinlerde bulundu.
(İHA)
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
TFF, G.Saray ve Trabzon'a yaylım ateşi!
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin hoca doğru bir isim
Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!
Frey'in takımı Bayern'i dağıttı
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Ibra attı, Milan kazandı
Maç bitti, kavga çıktı
Futbolculardan görülmemiş protesto!
Simon Kjaer'in yeni adresi belli oldu
Adanaspor'dan transfer
Popov, Hatayspor'da
"Harcama limiti" açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum