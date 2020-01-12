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  4. Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi

Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi

FUTBOL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Karabükspor-Sivas Belediyespor maçı sonrası stat dışında kulüp başkanı Mehmet Yüksel ve futbolcu Arif Bostancı’nın babası Nizamettin Bostancı arasında yaşanan diyaloglara bir başka yöneticinin dahil olmasıyla gerginliğe dönüştü. Yaşanan gerginliği polis ekipleri büyümeden engelledi.

Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi

Stat çıkışında kulüp başkanı Mehmet Yüksel’in yanına gelen futbolcu Arif Bostancı’nın babası Nizamettin Bostancı, oğlunun alacağına karşılık verdiği senedi ne zaman ödeyeceğini sordu.

"ARİF ÇOK SÜRÜNÜR BURADA"

Bunun üzerine başkan Yüksel, paralarının olmadığını ve olduğu zaman ödeyeceklerini belirterek, "Borç benim borcum. Arif’in yetişmesi daha bizde. Arif çok sürünür burada. Senin çocuğun burada mı oynuyor" deyince, Bostancı’da bu kez, "Sen ne iyilik yaptın. Biz sadece bize verdiğin senedi ne zaman ödeyeceğini soruyorum. Telefonla arıyoruz açmıyorsun" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"OĞLUNU KAHVEDEN ALIP FUTBOLCU YAPTIK"

Bu sırada kulüp başkanının yanına gelen Karabükspor yönetim kurulu üyesi Recep Özdemir, baba Nizamettin Bostancı’nın üzerine yürüyerek, "Senin oğlun kahvede oyun oynarken kolundan tuttuk futbolcu yaptık" demesi üzerine bir anda gerginlik yaşandı.

Yaşanan tartışma büyümeden polis ekipleri tarafları engellenirken, bazı yöneticiler de kulüp başkanına yönetim kurulunu toplayarak kongre kararı alması yönünde telkinlerde bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karabükspor Sivas Belediyespor Arif Bostancı Mehmet Yüksel Nizamettin Bostancı

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