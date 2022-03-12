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''Başkanımız maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti''

12.03.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Altay'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Başkanımız Adil (Gevrek) Bey, maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Kendisine, 'Emriniz başımız üstüne ama ortada görsellik var, maçı ekrandan ve stattan izleyenler var. Futbola saygımız gereği bu maçın sahada neticelenmesi lazım.' dedik. Mücadelemize devam edeceğiz. Başımızı öne eğecek durumda değiliz." dedi.

''Başkanımız maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti''

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, Alsancak Stadı'na ilk olarak 10 yaşında babasıyla geldiğini, yenilenen stadın çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"HAKEM HATA YAPMIŞTIRİ CANIMIZ YANMIŞTIR AMA..."

Altay'ın mücadelesine ve iyi oyununa söyleyecek bir şeyi olmadığını kaydeden Arslan, "Üç puanı aldılar, tebrik ediyorum. Kötü bir gol yedik. Tekrarını izleyemedim. Hakem hata yapmıştır, bizim canımız yanmıştır ama futbolun içinde kalmaya devam edeceğiz. Başkanımız Adil (Gevrek) Bey, maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Kendisine, 'Emriniz başımız üstüne ama ortada görsellik var, maçı ekrandan ve stattan izleyenler var. Futbola saygımız gereği bu maçın sahada neticelenmesi lazım.' dedik. Mücadelemize devam edeceğiz. Başımızı öne eğecek durumda değiliz." dedi.

Arslan, mağlubiyete rağmen kötü bir oyun sergilemediklerini belirterek, "Ayakta kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HAKEM AÇIKLAMASI

Merkez Hakem Kurulunun çok sayıda önemli hakemi liste dışı bırakmasına da değinen Arslan, "Bizde bir türküdür gidiyor. 'Kurumları temizliyoruz.' deniyor. Kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım bilmiyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir şey yapılıyor, değişmiyorsa sistem sorgulanmalı. Necip Fazıl, 'İnsan bu, birinden nur akar, birinden kir.' diyor. Her türlü insan var." diyerek sözlerini tamamladı.

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