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Başkanlar, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda buluştu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.06.2018 23:00 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda buluştu. Ali Koç, iftarın ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Başkanlar, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda buluştu!

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftara kulüp başkanları davet etti.

Davete katılan kulüp başkanları iftar organizasyonunda bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u iftar organizasyonuna davet etti. Bu davet Ali Koç tarafından kabul gördü ve başkanlar iftarda buluştu.

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Sıcak görüntülerin ortaya çıktığı bu iftar organizasyonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve diğer kulüp başkanları da katıldı.

Yemek sonrasında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fikret başkana çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için, sohbet ettik. Bu toplantıları daha sık yapmamız lazım. Sahada kora kor, saha dışında yapıcı rekabet diyoruz. Hepimizin birbirimizle konuşuyor olmamız lazım. Size garip gelenler, bana normal geliyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kulüpler Birliği ali koç

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