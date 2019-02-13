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Adaydan ilginç seçim vaadi: Seçilirsem Kırım'ı geri alacağız

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ukrayna'da devlet başkanlığına aday olan Yuliya Timoşenko, seçmenlerle yaptığı toplantıda seçilmesi durumunda Kırım'ı geri alacaklarını söyledi

Adaydan ilginç seçim vaadi: Seçilirsem Kırım'ı geri alacağız

Ukrayna'nın Anavatan Partisi'nin lideri Yuliya Timoşenko, başkan seçilmesi durumunda Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı geri alacaklarını söyledi.

Anavatan Partisi'nin web sitesinde Yuliya Timoşenko'nun Lviv bölgesindeki seçmenlerle buluşmasındaki açıklamasına yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı adayı olan Yuliya Timoşenko, seçimlerde kazanması durumunda Kırım'ı geri alacaklarını söyleyerek; Sadece işgal altındaki Kırım ve Donbass bölgelerini geri almakla kalmayacak aynı zamanda, Rusya'yı işgalci devlet olarak dava ederek ülkemizin uğradığı zararı telafi etmesini sağlayacağız dedi

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timoşenko Kırım seçim vaadi geri almak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mazot 1 TL olacak vaadi kadar gerçekçi :) nasıl alacakmış acaba putine ne verecek karşılığında ;)
hakli kadın benim malim diyor yani
petersburguda alırsa sibiryada çok tutunamaz. orayada eskimolara özgürlük harekatı yaptılar mı bu iş tamamdır.
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