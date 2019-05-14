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Başkasının Eli gösterimde

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 14.05.2019 07:13 | Son Güncelleme

Başkasının Eli, mesafelerin azaldığı, imkanların çoğaldığı toplumlarda, insanlar arasındaki mesafenin sorgulanmasını konu edinen filmlere odaklanıyor.

Başkasının Eli gösterimde

Yenilikçi dilleriyle konvansiyonel sinemaya meydan okuyan filmleri bir araya getiren Başkasının Eli, hem günümüz sinemasının Türkiye’de gösterilme fırsatı bulamamış önemli örneklerini, hem de geçmişte çekilip çok az insana ulaşabilmiş filmleri yeniden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

Program boyunca her gösterimden sonra bir de söyleşi gerçekleştiriliyor. Başkasının Eli, Pera Film ve Fol iş birliğiyle gerçekleşen bir film gösterimi serisi.

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sinema festival

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