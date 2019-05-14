Başkasının Eli gösterimde

Yenilikçi dilleriyle konvansiyonel sinemaya meydan okuyan filmleri bir araya getiren Başkasının Eli, hem günümüz sinemasının Türkiye’de gösterilme fırsatı bulamamış önemli örneklerini, hem de geçmişte çekilip çok az insana ulaşabilmiş filmleri yeniden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

Program boyunca her gösterimden sonra bir de söyleşi gerçekleştiriliyor. Başkasının Eli, Pera Film ve Fol iş birliğiyle gerçekleşen bir film gösterimi serisi.

