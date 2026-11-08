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Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin 21 ili beyaza büründü

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kentte yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan yağış, kısa sürede yaylalardan köylere kadar geniş bir alanı beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yoğun yağış nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı doğada kartpostallık görüntüler oluştururken, bazı bölgelerde vatandaşlar ve besiciler zor anlar yaşadı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin 21 ili beyaza büründü
Çiğdem Berfin Sevinç

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe, Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 1

Adıyaman'da ise 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi yılın ilk karıyla beyaza büründü. Hüseyin Gazi Türbesi ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 2

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kümbet Yayla Yolu'nda karla mücadele çalışması başlatıldı. Şalpazarı'nın yüksek rakımlı yaylalarında da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 3

BAZI BÖLGELERDE YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücüler yaklaşık 2 saat boyunca beklemek zorunda kaldı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 4

Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, 6 köyle ulaşım kesildi. Sinop'ta ise kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 5

Kastamonu genelinde 230 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, ekiplerin yolları açmak için çalışmaları sürüyor. Hakkari'de de kar nedeniyle kapanan köy yolları ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 6

ABANT'TAN SAFRANBOLU'YA BEYAZ ÖRTÜ

Bolu'da iki gündür etkili olan kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı'nı beyaza bürüdü. Ziyaretçiler karla kaplanan doğada yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti ve kar topu oynadı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 7

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Safranbolu'da ise tarihi konakların çatıları karla kaplandı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 8

Bolu Dağı'nda çam ormanları ve dağ yamaçları beyaz örtüyle kaplanırken, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bazı mahallelerde de kar yağışı etkili oldu.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 9

ERCİYES VE SARIKAMIŞ DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise sarıçam ormanları karla kaplandı. Doğaseverler, beyaz örtüyle kaplanan ormanlarda 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 10

Erzurum'da yılın ilk karını fırsat bilen çocuklar parklara akın ederek kızakla kaydı ve kar topu oynadı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 11

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle besiciler hayvanlarını ahırlara indirdi. Van'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 12

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ın yüksek kesimleri, Bayburt'taki Kop Dağı ve Çimağıl köyü ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki yaylalarda da kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 13

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 14

Yılın ilk karı yağdı! Türkiye nin 21 ili beyaza büründü 15

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kar beyaz
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