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Başkent’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 08:30 | Son Güncelleme

Başkent’te paten kullanan bir gencin, belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerlerken hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı görüntü, kameralara yansıdı.

Ankara’da paten kullanan bir genç, trafikte seyir halinde olan bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Uzun süre otobüse tutunarak giden genç, kendini ve trafik akışını tehlikeye attı.

Patenci genç, otobüsün kırmızı ışıkta durmasının ardından tutunmayı bırakıp araçların arasında gözden kayboldu. Gencin bu görüntüleri, otobüsün arkasında seyir halinde olan bir otomobilin içindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara paten tehlikeli yolculuk

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