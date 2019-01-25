Başkent’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara’da paten kullanan bir genç, trafikte seyir halinde olan bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Uzun süre otobüse tutunarak giden genç, kendini ve trafik akışını tehlikeye attı.
Patenci genç, otobüsün kırmızı ışıkta durmasının ardından tutunmayı bırakıp araçların arasında gözden kayboldu. Gencin bu görüntüleri, otobüsün arkasında seyir halinde olan bir otomobilin içindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)
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