Basketbol: Ege Cup 2022

İZMİR (AA) - Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde Basketbol Süper Ligi ekiplerin katılımıyla oynanan Ege Cup 2022'nin ikinci maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-74 yendi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-17 üstün geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 48-38 önde bitirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü periyodunu 72-57 üstün tamamladığı müsabakadan 94-74 galip ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Pako Cruz 22 sayı ile oynarken karşılaşmanın en skorer ismi Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde 26 sayı kaydeden Max Heidegger oldu.

Turnuva yarınki Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.



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