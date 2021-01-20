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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

20.01.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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CEKK Cegled: 85 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 66

Salon: Antakya

Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Thomas Kerisit (Fransa), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)

CEKK Cegled: Gorjanacz 13, Moore 30, Ortiz 10, Sotiriou 17, Kobolak 5, Rujak, McBryde 10,

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 8, Kübra Siyahdemir 8, Derin Yaya 3, Özge Yavaş 10, Gizem Başaran 6, Prince 14, Ndour 17

1. Periyot: 27-21

Devre: 43-38

3. Periyot: 61-53

5 faulle çıkan: 34.25 Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan temsilcisi CEKK Cegled'e 85-66 yenildi.

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