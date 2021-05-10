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  4. Basketbol Ligi'nden düşen 2. takım Lokman Hekim Fethiye Belediyespor oldu

Basketbol Ligi'nden düşen 2. takım Lokman Hekim Fethiye Belediyespor oldu

10.05.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 93-83 mağlup etmesine rağmen ligden düşen 2'nci takım oldu

Basketbol Ligi'nden düşen 2. takım Lokman Hekim Fethiye Belediyespor oldu

ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u konuk etti. Konuk ekibin ligde kalma umudunu sürdürmesi için mutlak kazanması gereken karşılaşmada Fethiye Belediyespor baştan sona üstünlüğünü korudu ve maçı 83-93 kazandı.

Bu sonuçla Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 9. galibiyetini alsa da bu Fethiye ekibinin ligde kalmasına yetmedi. Aliağa Petkimspor’un Bahçeşehir Koleji deplasmanında kazanmasıyla birlikte Basketbol Süper Ligi’nden düşen 2. takım Lokman Hekim Fethiye Belediyespor oldu. Ligde daha önce de OGM Ormanspor küme düşmüştü.

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