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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

12.01.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buducnost VOLI: 83 - Frutti Extra Bursaspor: 82

İSTANBUL (AA) - ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye 83-82 mağlup oldu.

Başkent Podgorica'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodu 29-18 önde tamamladı. Bursa temsilcisi, soyunma odasına da 52-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Frutti Extra Bursaspor, son bölüme 15 sayı üstünlükle girdi: 73-58. Son çeyrekte oyundaki üstünlüğü eline geçiren ve farkı eriten Buducnost VOLI mücadeleden 83-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor, organizasyonda 6. mağlubiyetini yaşadı. Buducnost VOLI ise 7. galibiyetini aldı.

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